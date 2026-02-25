お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）が25日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。交際13年の彼女・チサトさん（35）にプロポーズし見事成功した。番組終了後には自身のSNSで婚姻届を提出し、結婚したことを報告した。

この日のプレゼンターは相方の和田まんじゅうと岸健之助。持ち込み企画として青山にプロポーズドッキリを仕掛けた。

青山には「フラッシュモブでのプロポーズに密着する年末特番」と偽番組企画を伝え、打ち合わせを実施。撮影までいい雰囲気になってもプロポーズをするな、プロポーズを悟られるなとディレクターから念押しされた上で、ダンスの猛特訓を始動した。

一方でチサトさんには、水ダウスタッフが「プロポーズを引き出す仕掛けを用意している」とプロポーズをさせる企画だと説明。絶対にプロポーズをしてはいけない青山と、絶対にプロポーズを引き出さなけれなならないチサトさんの“ダブルドッキリ”として番組は進んだ。

番組では青山とチサトさんの出会いや、シングルマザーのチサトさんの息子・カナトくん（15）との出会い、苦楽を共にした3人の10年来の思い出などを振り返りながら次々に仕掛けを敢行。

2人のデート中に、プロポーズを成功させるカップルが登場、移動中の車内で流れる恋愛相談ラジオ、占い店での占い師の助言、レストランウエイターの“誓いの言葉”っぽい問いかけ接客など、プロポーズを誘発する仕掛けを連発した。

偽番組撮影の前日にはカナトくんも仕掛け人となり、青山をほんろう。カナトくんがピンチだと伝えられた青山は、仕事を投げうってカナトくんの元へ駆けつける。幼少期から青山を父親の様に慕い「ママを一緒に守ろう」と約束していたカナトくんが、チサトさんへのプロポーズを後押しすると、直後にチサトさんも登場。さらに押し寄せる数々の仕掛けに、青山はとうとう1日フライングでフラッシュモブを披露してしまった。

青山はチサトさんの前で仲良しの“青山軍団”芸人と一緒に特訓を重ねたダンスを披露。目に涙を浮かべながら手紙を読み上げた後、ひざまずいて「結婚してください」。チサトさんは大粒の涙を流しながら「はい」と応じ、見事成功した。これに、仕掛け人のカナトくん、“青山軍団”芸人たちが涙。スタジオ出演者、和田まんじゅうたちも涙をぬぐった。

番組終了後には自身のXを更新し、「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と、ウエディングショットを添えて報告した。

さらにネルソンズの公式YouTubeに“青山軍団”のコットン西村とジャンポケ太田とともに出演。婚姻届の提出を報告するとともに、カナトくんが高校に上がるタイミングで一緒に住むための新居を探し中であることも明かされた。