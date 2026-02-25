乃木坂46梅澤美波、卒業を発表 5月東京ドームで卒コン開催へ「幸せでした」3代目キャプテンとして活動
【モデルプレス＝2026/02/25】乃木坂46の3期生で、グループのキャプテンを務める梅澤美波が2月25日、自身のオフィシャルブログを更新。41枚目シングルの活動をもってグループを卒業することを発表した。
梅澤は「全部が美しさに見えた」と題してブログを更新。「皆様いかがお過ごしですか？」と切り出し、「アルバムライブ、ありがとうございました！4Days、とても楽しかったです。ステージが好きだなと思ったし、みんなのことをずっと見ていたいなと思いました」と、2月20日から2月23日に東京・有明アリーナで開催されたライブを振り返った。
そして「今日は、皆様にお知らせがあります」とつづり、「41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を、卒業します」と発表。「もう誰一人として、驚きはないかもしれないですね」と心境を添えた。
「卒業が頭によぎったのは、もう何年も前だったと思います」と明かし、「2023年の2月22日、キャプテンというバトンを受け取ったあの日 卒業という選択は、自分の中で一度無くしました」と回顧。続けて「乃木坂人生また一からスタートする気持ちで より乃木坂46と真正面から向き合い それまでよりも、ここにかける時間と想いを費やしてきたつもりです」とキャプテン就任後の日々を振り返り、「私は、ここ数年のグループの大きな転換期にこんなにも愛おしく思える同期と後輩たちと共に戦えたことが、そばにいられたことが ただただ、なによりも、幸せでした。日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながら みんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今 卒業を決めました」と卒業を決意した理由を明かした。
さらに、スタッフやメンバー、ファンへの感謝もつづり、5月21日に東京ドームで開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて卒業コンサートを実施することを報告。最後には「とにかく、最後の日までみんなのことを、乃木坂のことを考え続けたい よろしくお願いします。それでは！また！」と結んでいる。
1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。身長170cm。血液型A型。2016年に乃木坂46の3期生オーディションに合格して芸能界入り。2021年11月に副キャプテンに抜擢され、2023年2月に3代目乃木坂46キャプテンに就任。個人としても活躍の場を広げており、舞台「キングダム」（2023年）出演、TBS朝の情報番組「THE TIME,」の月曜レギュラー（2021年10月の番組開始〜2023年3月）などに出演するほか、2024年からファッション誌「CLASSY.」のレギュラーモデルとしても活動。抜群のプロポーションと洗練されたファッション感度で、グループ屈指の“美脚キャプテン”として人気を集めている。（modelpress編集部）
