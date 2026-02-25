イーブイ東京ばな奈のトートバッグ付きセット登場♡限定お菓子も楽しめる

ポケモン30周年を記念して、かわいさとおいしさが詰まった「イーブイ東京ばな奈」の限定セットが登場します。お菓子2種類と特別デザインのトートバッグが一緒になった豪華な内容で、自分へのご褒美やギフトにもぴったり。イーブイの愛らしい世界観が楽しめる期間限定アイテムは、ポケモンファンなら見逃せない注目商品です♡

イーブイデザインのバッグ

©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ポケモン東京ばな奈 イーブイバッグセット」は、パッケージそっくりのデザインが魅力のトートバッグ付きセットです。

トートバッグは、こちらに手を振っているようなイーブイが描かれた愛らしいデザイン。長めの持ち手と広めのマチで収納力もあり、普段使いやお出かけにも便利です。

バッグの内側には黄色の生地を使用し、さりげないモンスターボール柄をデザイン。見えない部分までこだわった仕様になっています。

紀ノ国屋春限定♡桜とあまさけのミルクプリンが数量限定登場

2種類のお菓子入りセット

©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

セットには、イーブイをテーマにしたお菓子2種類が入っています。

イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味 8個入



©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

幸せいっぱいの“もふもふ”をテーマにしたキャラメルモフアート味。

チョコ風味のスポンジケーキの中に、キャラメルマキアートをイメージしたキャラメルマキアート味のバナナカスタードクリームが入ったやさしい味わいです。

ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入



©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2種類の味が楽しめます。香ばしく焼き上げたラングドシャクッキーにショコラがはみ出すほどサンドされており、サクサク食感とチョコの存在感が楽しめます。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

※箱は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

ポケモン東京ばな奈 イーブイバッグセット

©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

価格：3,980円（本体価格3,686円）

販売期間：2026年3月1日(日)～2026年4月中旬ごろ

購入点数制限：おひとり様3点まで

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

限定セットをチェックしよう

かわいいイーブイのお菓子とトートバッグが一度に楽しめる今回のセットは、ポケモン30周年を彩る特別なアイテム。

見た目のかわいさだけでなく実用性も兼ね備えているので、お土産やプレゼントにもおすすめです♪期間限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。