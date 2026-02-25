ネルソンズ青山『水ダウ』プロポーズ成功で結婚 出会いから13年…感動的な展開に
お笑いトリオ・青山フォール勝ち（40）が、25日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）に出演。「プロポーズドッキリ」が行われ、見事に成功を収めた。放送後、自身のXを更新し「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と記した。
【写真】感動した！ネルソンズ青山『水ダウ』プロポーズ成功で結婚
プレゼンターとして登場した、和田まんじゅうが「青山が、長年付き合っている彼女にプロポーズするということで、マネージャーがいろんな番組にオファーを出したんですが、全部ダメと言われまして…。『水曜日のダウンタウン』が、ちょっと味付けしてもいいなら…と言ってくれまして」と経緯を伝えた。
今回は「サプライズのためにプロポーズができない青山」と「プロポーズをなんとか引き出したい彼女のチサトさん」という、ダブルプロポーズドッキリで進行。2人の出会いは13年前。青山がアルバイトをしていたバーに、後からバイトとして入ってきたのが後に彼女となるチサトさんだった。この日の放送には、チサトさんも顔出しで出演を果たした。
番組内では、チサトさんが中学生3年生の息子を持つシングルマザーであることも明らかに。感動的な展開となるかと思いきや、ダブルドッキリゆえに、彼女のチサトさんが頑なにプロポーズをしない青山に対して、結婚をあきらめるようなコメントも残すなど、波乱を含んだ展開となっていった。
チサトさんの息子・カナトくんも、顔出しで出演。ドッキリではあったが、青山の愛あふれる行動に、VTRを見ていたスタジオから「カッコいい」との声も飛んだ。カナトくんと向き合う青山の姿に、SNS上では「もう父親じゃん！」「泣いちゃう」などといった声が相次いで寄せられた。
終盤では、青山、チサトさん、カナトくんの3人に対する”サプライズ”も用意されており、スタジオでは笑いと感動の展開に。事前に練習してきたフラッシュモブのダンスを披露した後、青山は涙を浮かべながら、チサトさんへの思いがこもった手紙を読み上げた。「ちぃの人生とカナトの人生はオレが背負う、必ず幸せにする。これからオレは、一生かけて、ちぃとカナトを幸せにします。僕と結婚してください」とプロポーズすると、チサトさんも「はい。ありがとう」と応じて、見事に成功を収めた。
青山は、1986年1月19日生まれ、島根県出身。2010年、和田まんじゅうと、岸健之助とともにお笑いトリオ・ネルソンズを結成した。コント日本一を決める『キングオブコント』ファイナリストの実力も誇る。
