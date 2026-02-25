広い範囲で雨となった25日の日本列島。東京で“まとまった雨”となったのは、約4か月ぶりです。日本各地で深刻な渇水に悩まされていた中、“恵みの雨”となったのでしょうか？

■“雨不足解消”に期待が…

これだけ“まとまった雨”は、いつぶりでしょうか？



高知では24時間の雨量が120ミリ超え。一気に“雨不足解消”に向けた期待が…。



東京都心では25日、午後4時までに34.5ミリの雨を観測。30ミリ以上の雨は去年10月31日ぶりですが、まだまだ雨不足解消にはいたらず。



各地、“泣き笑い”が分かれる雨となっています。

“四国の水がめ”高知県の「早明浦ダム」。30年に1度レベルの少雨の影響で…。



記者

「普段水中にあり、見えないはずの旧大川村庁舎が水上に姿を現しています」

◇

普段は水の中に沈んでいるはずの“旧役場”が姿を現すほど渇水が深刻化。



香川県などで取水制限が行われていましたが、25日に早明浦ダム周辺にまとまった雨が降ったため、一時的に制限が解除されました。

■農家にとっては“笑いの雨”に

この雨は、全国の農家にとって待ちに待った“笑いの雨”。



愛媛県松山市のブロッコリー畑。まだ苗を植えたばかりなのに。



ブロッコリー農家 山本克樹さん

「もう、枯れる寸前でした」



苗の中には茶色く変色し、枯れかけてしまっていたものも。



この日の雨を例えるなら…。



ブロッコリー農家 山本克樹さん

「本当に喜んでいる感じ。ディズニーランドに子どもが行って楽しんでいるような表情。ブロッコリーにとっては恵みの雨」



■湖の底が…観光客の撮影スポットに

観光業にとっては“まだまだ足りない“泣きの雨”に。



東京から車で1時間、神奈川県相模原市の津久井湖。

湖近くのレンタルボート店では休業に追い込まれるほど、深刻な渇水に悩まされていますが、25日にあらためて訪ねると…。



記者

「ボートがむき出し。野ざらしになっています」



沼本ボート 井草武夫さん

「（休業は）今月で3か月。再開見込みは天のみぞ知る。雨が降らなきゃやりようがない」



湖の周辺では深刻な渇水による“危険”も。

◇

記者

「水が上がった影響でしょうか、斜面には車がありますね」



渇水で現れた車など、湖の底が観光客の撮影スポットになっているといいます。

雨で足場も悪化する中、水辺ギリギリのところで釣りをする人が。

神奈川県は立ち入りは禁止していないものの「湖岸には急な傾斜があり滑落の危険がある」として、注意を呼びかけています。

■露地栽培の花、値上げの可能性も

約4か月ぶりに、久しぶりの雨となった東京。



都内のフラワーショップは“恵みの雨”に期待しています。

フラワーヒュッゲ 高杉揚子代表

「これから卒業式で、人気なのはチューリップやスイートピー」



1年で最も花の需要が増えるという「卒業式」と「入学式」ですが、暖冬の影響で花が咲き進み、出荷時期が前倒し傾向に。

その上…。

フラワーヒュッゲ 高杉揚子代表

「水不足で花の出荷量が減ると、相場に響いてくる」

仕入れ先から「雨が必要な露地栽培の花を中心に値上げする可能性がある」と聞いているというのです。

さまざまな影響を及ぼす雨不足。継続的な雨が求められます。