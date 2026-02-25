63歳女性・金融資産5000万円「老後資金は7000万円程度必要だった。現役時代にもっと資金を貯めておけばよかった」と感じる理由
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、新潟県在住63歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、娘、孫
居住地：新潟県
リタイア前の職業：派遣・契約社員
リタイア前の年収：300万円
現在の金融資産：預貯金3500万円、リスク資産1500万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）:不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入約20万円（月収）、株の配当20万円（年額）、不動産収入20万円（年額）
ひと月の支出：18万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと資金を貯めておけばよかった。足りない」と回答。
その理由として、「これから旅行や趣味を楽しみたいから。子どもが3人いて孫にも恵まれている。これから子どもたちと旅行に出かけたい」と語っています。
「子どもを大学に出す費用が大変だった。収入が決して多くなかったため、その頃は家族旅行や外出をすることがなかった。還暦を過ぎて、株を始めてちょうど時期がよく利益が出た」こともあり、その目標は達成できた様子です。
しかし実際に年金生活を迎えた今、老後資金は「7000万円」程度必要だったのでは、と感じているそう。
「外貨建の保険に年100万円程積み立てていたが、資金に余裕がなくなり予定より5年早く積み立てをやめてしまった。その後円安になり結果的に積み立て額が倍以上に膨らんだ。やめずに続けていたらよかった」と悔やみます。
「健康に恵まれ、日々の暮らしで特に困ることはない。最近は子どもからお年玉をもらったり、家電を買ってもらったりとうれしいことが増えた。ただ、今後の自宅の老朽化や車の買い替え等で、出費が想定されるから少し不安」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「一流企業に勤めていたわけではないが、仕事は真面目にしてきた。派手な生活を求めればきりがない。それよりも日々の生活を楽しんでいくことが重要。お金はあるに越したことはないが、自分の身の丈に合った生活をしていくことも大事」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
