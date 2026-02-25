乃木坂46の梅澤美波（27）が25日、公式ブログを更新。グループからの卒業を発表した。また、5月21日に東京ドームで卒業コンサートを行うことも発表された。梅澤の卒業発表を受け、2016年9月に12人が加入した3期生は、残り3人となるだけに、ファンからは惜しむ声が寄せられた。

梅澤は公式ブログを通じ「今日は、皆様にお知らせがあります。41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を、卒業します」と発表。「卒業が頭によぎったのは、もう何年も前だったと思います。先輩や同期、そして後輩たちの卒業を見送り、あまりにも眩しく見える背中を眺めながら、私はいつこの選択をするのだろうと、考えていました」と胸中を明かした。

そして「私は、ここ数年のグループの大きな転換期に、こんなにも愛おしく思える同期と後輩たちと共に戦えたことが、そばにいられたことが、ただただ、なによりも、幸せでした。日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながら、みんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今、卒業を決めました」と説明した。

梅澤は1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。2016年9月に3期生として乃木坂46に加入。23年2月にグループの3代目キャプテンに就任した。

残る3期生は伊藤理々杏、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティーの3人に。SNSでは「3期生が3人になるっていうのが驚きというか悲しい」「理々杏、蓮加ちゃん、あやてぃー。3期生は3人になってしまうけど、これからもずっと応援しています。まだまだいて欲しいです…」「3期生加入したの最近のように感じていたけど10年目だもんな」などの惜しむ声が多数寄せられていた。