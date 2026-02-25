ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（きら）選手（21）にインタビュー。練習中によく聴いている音楽や、推しのアイドルについて明かしました。

今大会で日本勢第一号の金メダル獲得となった木村選手。練習ではよく音楽を聴くそうで、「施設で練習する時は自分のスピーカーを置いて、そこからちょっと音楽かけたりしていました。J-POP、K-POP、ラップだったり、本当にいろんなジャンルを聴いてます」と話し、好きなアーティストを聞かれると「ラッパーなんですけど、Watsonっていうラッパーがいるんですけど、その方の音楽は結構聴いていました」と明かしました。

■「最初はスキンヘッドに…」話題のヘアスタイルの理由

木村選手といえば、話題になっているのが丸刈りのヘアスタイル。きっかけについて「MLBを結構ライブ配信をかなり見ていて。そこからかなりドジャースを調べていたら、ムーキー・ベッツっていう選手がいるんですけど、その選手のSNSを見た時に、スキンヘッドだったんですけど、“なんかいいなぁ”と思って。最初はスキンヘッドにしようとしたんですけど、友達がこれ刈ってくれたんですけど、“最初にスキンヘッドにするのはやばくね？”みたいな話になって」と明かしました。

■ハマっているものは“CANDY TUNE”

また、競技以外ではアイドルにハマっていることを明かした木村選手。「CANDY TUNEというアイドルグループがあるんですけど、その中の紫担当の宮野静ちゃんっていう子がいるんですけど、その子推しですね。グループの定番曲でもある『倍倍FIGHT!』っていう曲があるんですけど、それを聴いてますね」と推しを明かしました。

そして最後に応援してくれた人たちに向けて、「自分一人の努力で、ここまでは絶対に来られてないと思うので、ここまで応援してくれた皆さんだったり、お父さんお母さんや、サポートしてくれたコーチやトレーナーの皆さんのおかげで今の自分があると思うので、引き続き応援していただきたいと思いますし、機会があれば一度でもスキー場に足を踏み入れてくださったり、こういうスロープスタイル・ビッグエアっていう競技もやり始めてくれたらうれしいなと思います」とメッセージを送りました。