間宮祥太朗「ストリート・キングダム」出演を熱望していた「どうにか参加できないもんですかね？っていうことをマネージャーと話して」

間宮祥太朗「ストリート・キングダム」出演を熱望していた「どうにか参加できないもんですかね？っていうことをマネージャーと話して」