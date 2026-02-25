間宮祥太朗「ストリート・キングダム」出演を熱望していた「どうにか参加できないもんですかね？っていうことをマネージャーと話して」
【モデルプレス＝2026/02/25】俳優の間宮祥太朗が2月25日、都内で開催された映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（3月27日全国公開）ジャパンプレミアに出席。出演を熱望していたことを明かした。
【写真】間宮祥太朗、サングラス×ツンツン頭で雰囲気ガラリ
◆峯田和伸＆若葉竜也W主演「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」
本作は、50年前のアナログな時代に、日本初のパンク・ロックを生み出した名もなき若者たちの姿を描く青春音楽映画。この日はW主演を務める峯田和伸、若葉竜也、共演の吉岡里帆、中島セナ、大森南朋、中村獅童、脚本を手掛けた宮藤官九郎、監督を務めた田口トモロヲ氏も出席した。なお、未知ヲを演じた仲野太賀も出席予定だったが、都合により欠席となった。
◆間宮祥太朗、出演を熱望していた
「軋轢」のベースボーカル・DEEPを演じた間宮は「このチームが動いているという噂を聞きつけ『どうにか参加できないもんですかね？』っていうことをマネージャーと話していて」と告白。「結果このDEEPという役のお話をいただいたので、とにかく最初は参加できることの喜びと、『よかったー！』っていう。参加できなかったら、一生そのことが残り続けるだろうなっていうものだったので。それがとにかく嬉しかったっていうのが率直な感想でしたね」と明かした。
撮影については「ふわふわしていました（笑）」と話し、「音楽を題材にしているので、音楽はもちろんですけど、映画と音楽に対しての愛が、現場にすごく充満していたので。その空気を吸っているだけで幸せな気分でしたね」と笑顔で口にした。
バンドシーンの練習について、間宮は「バンドメンバーの2人とスタジオに入ったんですけど、まず『バンドってこんなに楽しいんだ』っていうのを、すごく再認識したというか」と回想。「2人ともはじめましてで、スタジオで『はじめまして』って言うけど、一緒に音を合わせて。その時は実際に自分たちが出している音で合わせたりしていたんですけど、それだけで一つのものを共有した感じがすごくして。バンドっていいなってすごく思いましたね」と振り返った。
最後に間宮は「この映画自体の精神でもあるんですけど、ないならやるみたいな。ないことに文句言ってるばっかりじゃなくて、ないならやる。受け取るばっかりじゃなくて、能動的に動いていくっていうのが、自分は観ていてすごく伝わったので。その精神が伝わっていけばいいなと思います」とコメント。続けて「この映画自体もそういうムーブメントがどんどんどんどん広がって、こうやっていま受け継がれているっていうのが、観ていただいた方々にも、そういう風に広がって、その精神みたいなものが、人から人に受け継がれていったら、すごく素敵なことだなと思います」と話した。（modelpress編集部）
