ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手（19）にインタビュー。イタリアでチームメートと過ごした思い出や、取得したばかりだという運転免許でドライブに行きたい場所を明かしました。

深田選手は、冬季五輪で日本人女子最年少で金メダルを獲得。そのメダルを獲得するとき、自身の支えになったものや出来事を聞くと「ビッグエアで自分の滑りがうまくいかなかった時に、みんな競技のことについてはあまり言わずプレッシャーをかけず、ただ“自分の今までやってきたこととかやりたいことをできればいいんじゃない？”っていうような声をかけてもらったりとか」と明かしました。

■「苦い系でした」イタリア・ミラノのコーヒーチェーンで飲んだものは“抹茶ラテ”

メダル獲得後の村瀬心椛選手（21）との会見で、“ミラノにある大きなコーヒーチェーンに行きたい”と話していたことについて聞くと「私が行きたいってより、違う人が行きたいって言って、確かにいいかもってみんなでなって行ったので、私発というより違う人が行きたいって言ったんですけど。でも本当にめっちゃよかったです」と振り返った深田選手。

実際に何を飲んだのかを聞くと「イタリアに行って抹茶ラテ頼みました」と回答。日本との違いについては「（イタリアの抹茶は）苦い系でした。飲み物というより場所の雰囲気がめっちゃよくて、すごかったです」と笑顔で振り返りました。

■「まだ緊張しちゃうレベルなので」 最近取得した運転免許を使って行きたいところ

選手村で競技後などに疲労を回復するために工夫したことがあるか聞かれると「私は特にそういうのはないですけど…まあ寝るのが一番だと思います」とコメント。「ビッグエアの時とかだと練習が夜からなので、寝るのも遅くなっちゃうんですけど昼ぐらいまで寝てみたいな感じでした」と明かした深田選手。

また最近、運転免許を取得したことを明かし、「それまで運転できなかったので、自分であまり行動ができなかったので、ずっと家にいることしかできなくて」と取得に至った経緯を説明した深田選手。

免許を取得してからもうどこかに行ったか聞いてみると「（運転免許を）取ってからもずっと海外に行ってたので、あんまりいろんなところ行けてないんですけど…」とコメント。ドライブに行きたい場所を聞くと「気持ちよく走れるところならいいんですけど。まだ緊張しちゃうレベルなのでほど遠い話ですね」と笑顔で答えました。

最後に深田選手へ応援してくれたファンへメッセージをお願いすると「応援ありがとうございました。みなさんの応援であったり、まわりの方々のおかげでここまで来られて。またメダルも持って帰ることができたのですごくうれしく思います。これからももっと成長してまた4年後、もっといい結果を生み出せるように頑張りたいと思いますので、応援引き続きお願いします」と、感謝と4年後へ向けた意気込みを語りました。