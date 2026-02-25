女子プロゴルファーの金田久美子（36）が2月19日、自身のInstagramを更新し、ホームセンター「コーナン」で一日店長を務めた様子を公開した。投稿では「コーナン一日店長。レジ打ち、品出し、とっても楽しく体験させて頂きました」と報告し、イベントに参加した充実感をつづっている。

【画像】吉田鈴、姉＆渋野日向子との3ショットに「超ビジュいいじゃん」「美女トリオ」とファン絶賛

公開された写真では、店内のレジカウンターで、黄色のスタッフジャンパーを着用した金田が「一日店長」と書かれたタスキを肩にかけ、笑顔を見せている。隣には同じジャンパー姿のスタッフも立ち、レジ周りには買い物かごや備品が並び、実際の売り場で業務体験に臨む臨場感が伝わる一枚となっている。

【画像】コーナンで「一日店長」タスキ姿の金田（画像は金田久美子公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「一日店長お疲れ様でした。黄色のジャンパー似合いすぎです」「しごでき女子だ。大人になってするお仕事体験楽しそう！！」「こんな店長いたら毎日何かしら買いに行きそうです」「黄色も華やかですね。レジ5周は行きます」といった声が寄せられている。