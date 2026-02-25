日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日は「実家がお店の有名人ＳＰ」。俳優・勝地涼は実家が有名な花屋であることが紹介された。

さんまが「（実家が）花屋さんで役者に役に立ったことある？」と聞くと、勝地は「職業に活かされたことっていうよりは…。ドラマの撮影にウチの花屋が使われたんですよ。その撮影を見てたらスカウトされたので…。活かされているというか。花屋がなかったら、この仕事をしてないんでっていう意味では感謝しています」と述懐した。

さんまが「そうか！（勝地が）『撮影してるわ…』って言うて？どっかの事務所の人が？『君、役者にならない？』ってなったんだ？」と驚いた。

勝地は「そうです。事務所の先輩は、今は辞められちゃったんですけど、瀬戸朝香さんがドラマの撮影していて。堂本光一さんと２人の（共演ドラマ）だったんですけど。フラフラと見に行ったら後々スカウト…」と説明。さんまは「役に立ってんねや」と感心していた。

勝地は、２０００年にＴＢＳ系ドラマ「千晶、もう一度笑って」で俳優デビュー。０５年公開の映画「亡国のイージス」で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。１３年度上期のＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」で演じた“前髪クネ男”も視聴者に強いインパクトを与えた。