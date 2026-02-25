『太陽戦隊サンバルカン』45周年の節目に、変身アイテム「バルカンブレス」が大人向け仕様で商品化されました。

DX版として未商品化だったアイテムが、電子ギミック搭載モデルとして初登場した点が今回の大きなトピックです。

当時のなりきり感とコレクション性を同時に楽しめる、戦隊ファンにとって見逃せないメモリアルモデルです！

プレミアムバンダイ「バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-」

予約期間：2026年2月9日16時〜2026年4月14日23時予定価格：16,500円（税込）商品お届け：2026年8月予定対象年齢：15才以上本体サイズ：約H45mm×W45mm×D25mm台座サイズ：約H125mm×W75mm×D105mm電池：単3×2本（別売り）販売ルート：プレミアムバンダイほか

プレミアムバンダイは、メーカー公式の限定商品を中心に、アニメ・コミック系アイテムを幅広く扱うバンダイナムコグループ公式通販サイトです。

その公式ルートで予約開始となる本アイテムは、放送45周年の『太陽戦隊サンバルカン』を記念したメモリアル企画です。

変身アクション連動や音声演出まで搭載し、視聴当時の記憶に触れやすい仕様にまとめられています。

変身ギミックと換装仕様

付属プレート：3種（バルイーグル用／バルシャーク用／バルパンサー用）音声ギミック：変身音声・効果音・キャラクター効果音を収録発光ギミック：LED発光（キャラクター選択で色変更）センサー：モーションセンサー搭載台座機能：BGM5曲再生

本体は赤・青・黄のプレートを換装できる構造で、3人分のバルカンブレスを1台で再現できる設計です。

画像では中央上に赤、下段左右に青と黄を並べた構図になっており、動物エンブレムの造形差が視覚的に把握しやすくなっています。

シルバーフレームや上下ビスの意匠、グレーベルトの質感まで作り込みが細かく、大人向けコレクターアイテムらしい仕上がりです。

モーションセンサー連動で変身音声が発動し、劇中アクションに合わせて上下LEDが点灯するため、飾るだけで終わらない仕様です。

さらに専用台座から給電する仕組みにより、本体へ電池を入れず約45mm角のコンパクトなサイズ感を維持しています。

主題歌を含むBGM5曲の再生にも対応しており、なりきり体験とディスプレイ体験を両立できるモデルとなっています☆

電子ユニット搭載版として初商品化された背景まで含めて、戦隊玩具史の中でも記憶に残る1本です。

変身ポーズを決めて遊ぶ時間と、3プレートを並べて眺める時間のどちらも楽しめる構成が魅力です。

45周年の変身気分を手元で再現できる！

プレミアムバンダイ「バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-」の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約受付はいつまでですか。

2026年4月14日23時までの予定です。

Q. 価格はいくらですか。

16,500円（税込）で、送料・手数料は別途です。

Q. 商品はいつ届きますか。

2026年8月のお届け予定です。

