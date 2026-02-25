2026年2月6日17時、台北ゲームショウ2026への出展を終えた「スターサンド・アイランド」の新情報が公開されました。

Steam早期アクセスは2月12日日本時間午前2時スタートです。

会場での反響を受けて、限定特典つきで島生活を始められる節目になっています！

スターサンド・アイランド「Steam早期アクセス版」

Steam早期アクセス開始：2026年2月12日 日本時間午前2時発表日：2026年2月6日発表時刻：17:00台北ゲームショウ出展：Taipei Game Show 2026早期アクセス販売エディション：2種類オンラインプレイ人数：1〜4人

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にアジア圏で家庭用ゲームの流通と発売を手がけるパブリッシャーです。

開発元のSeed Sparkle Labは、本作を中国風田園癒やし系シミュレーションとして展開しています。

今回の早期アクセス版は、正式版へ向けてコミュニティの声を反映しながら完成度を高める運用フェーズです。

早期アクセス開始日と販売エディション

配信開始：2026年2月12日開始時刻：日本時間午前2時販売形態：デジタル通常版販売形態：デジタルデラックス版

通常版はゲーム本編に加えて旧正月衣装と新春家具が収録され、季節イベントの空気ごと遊べる構成です。

旧正月限定コンテンツの収録内容

通常版特典：中華風伝統衣装・旧正月セット通常版特典：中華風新春家具セットデラックス版追加特典：ヨーロピアン家具セットデラックス版追加特典：ヨーロピアン・メルヘン衣装デラックス版追加特典：ファンタジック・パンプキン馬車

中華と欧風の意匠を切り替えられるため、同じ島でも季節行事の家づくりと童話風レイアウトを使い分けやすい内容です！

アーリーアクセス版のコア実装要素

建築スタイル：中華風・欧風に対応文化系コンテンツ：2種類（音楽演奏ミニゲーム・民族舞踊モーション）既報コラボ：1作品（きみのまち ポルティア）再現景観：岳陽楼

建築DIY、NPC交流、ペット育成、文化ミニゲームを一つの生活導線でつなげている点が本作の強みです。

EA期間中は追加コラボも予定されており、島の体験層がさらに広がる更新計画も進行中。

家庭用版の製品情報と対応言語

家庭用版発売時期：2026年夏対応機種：PlayStation 5対応機種：Nintendo Switch対応機種：Nintendo Switch 2対応言語：日本語・英語・中国語（簡体字／繁体字）CERO：A

オフライン1人に加えてオンライン1〜4人プレイに対応しているため、ソロでの島暮らしと協力プレイを同じ世界で選べます。

新作ライフシムは、最初の数か月で生活導線の気持ちよさが大きく伸びるジャンルです。

早期アクセス段階から遊ぶと、アップデートで世界が育っていく過程を体験しやすくなります。

【旧正月特典と限定家具で広がる田園スローライフ体験！

GameSourceEnt「スターサンド・アイランド」】の紹介でした。

