2026年2月6日（金）から2月11日（水・祝）まで、青森県弘前市の弘前公園で「弘前城雪燈籠まつり」が開催されます。

第50回の節目となる今回は、雪燈籠と雪像の定番演出に加えて、家族で参加できる特別企画も充実しています。

昼は雪の造形を見て回り、夜はライトアップで表情が変わる冬の弘前を体感できる6日間です！

弘前市「第50回弘前城雪燈籠まつり」

開催期間：2026年2月6日（金）〜2月11日（水・祝）開催時間：10:00〜21:00（最終日11日は20:00まで）会場：弘前公園入園料：無料

弘前城雪燈籠まつりは、弘前公園一帯を会場に雪燈籠や雪像を展開する弘前市の冬恒例イベントです。

弘前公園は弘前城天守を望む歴史ある公園で、雪景色と城郭の組み合わせを同時に楽しめるロケーションです。

第50回は大雪像の原点テーマ「弘前城天守」を掲げ、周年らしい構成で会場全体を演出中。

夜の会場演出と雪景色コンテンツ

プロジェクションマッピング上映：17:30から30分間隔（最終上映20:30）弘前雪明かり実施時間：17:00〜21:00（最終日11日は20:00まで）キャンドル配付開始：18:00（無くなり次第終了）ミニカマクラ設置数：約300基

四の丸では大雪像をスクリーンにした映像投影が行われ、弘前の四季とまつり文化を夜の雪面に重ねる演出です。

北の郭では来場者が置くキャンドルの明かりが広がり、歩くほど景色が完成していく参加型の空間になります。

西の郭に並ぶミニカマクラと大すべり台のライトアップが連動し、見る時間帯で印象が変わるのも魅力！

第50回特別企画と参加型アクティビティ

雪だるまチャレンジ開催日：2026年2月6日（金）〜2月8日（日）雪だるまチャレンジ開催時間：11:00〜15:00チャンバラ合戦開催日：2026年2月11日（水・祝）チャンバラ合戦時間：第1部11:00〜12:00／第2部13:00〜14:00チャンバラ合戦対象：5歳以上 各部100名チャンバラ合戦参加費：無料

50回記念では追手門付近に約200個のりんごねぷたと高さ2mのオブジェが並び、雪まつりに弘前らしい色彩を加えます。

市民広場の雪だるまチャレンジは来場者がフォトスポットを育てる企画で、目標50体の会場づくりに参加可能です。

最終日のチャンバラ合戦はスポンジ刀を使う体験型プログラムで、親子でも参加しやすい冬のアクティビティです。

まつり期間中は、弘前公園外濠で「冬に咲くさくらライトアップ」も2026年2月28日（土）まで実施されています。

雪灯りを見て歩く時間と、体を動かして遊ぶ時間を同じ日に組み合わせられるのが第50回の大きな強みです。

【雪明かりと雪遊びを家族で楽しめる冬まつり！

弘前市「第50回弘前城雪燈籠まつり」】の紹介でした。

