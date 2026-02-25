あぶらとり紙で知られる加美屋から、皮脂を「取る」だけでなく「補う」発想の美容オイルが登場します。

新作「しっとりっち」は、皮脂不足による乾燥やバリア低下に着目した処方です。

肌のコンディションが揺れやすい季節の切り替わりにも、油分バランスを整えやすいアイテムです！

加美屋「美容オイルしっとりっち」

発売日：2026年2月27日価格：3,300円（税込）販売場所：加美屋 稲荷店／WEB SHOP所在地：京都市伏見区深草稲荷御前町78番3アクセス：JR奈良線 稲荷駅 下車すぐ営業時間：10:00〜17:00（不定休）

加美屋は、京都であぶらとり紙の製造をルーツに持つコスメブランドです。

公式情報でも、皮脂コントロールと保湿の両立を肌づくりの軸として掲げています。

今回の「しっとりっち」は、その知見を活かして皮脂に近い構成で油分を補う設計です。

皮脂不足とバリア低下に向き合う処方設計

課題図解：3要素（乾燥／刺激／保水力低下）ケアの方向性：2軸（余分な皮脂を除去／必要な油分を補給）

皮脂が少なすぎる状態では、水分保持と外的刺激からの防御が弱まりやすくなります。

「しっとりっち」は皮脂の役割である保水・保護・柔軟化を補う考え方で設計されています。

そのままなじませる使い方に加え、化粧水や美容液、ジェルに混ぜて質感調整も可能です。

テカリ対策だけに寄らないスキンケアは、年齢や体調で肌が変わる時期ほど差が出やすくなります。

同ブランドのオールインワンジェル「はんなりっち」と組み合わせやすい点も、日常ケアで扱いやすいポイントです。

皮脂不足に寄り添う新発想ケアができる！

とんちキツネの加美屋「美容オイルしっとりっち 皮脂不足肌サポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 加美屋 美容オイルしっとりっちの発売日はいつですか？

発売日は2026年2月27日です。

Q. 加美屋 美容オイルしっとりっちの価格はいくらですか？

価格は3,300円（税込）です。

Q. 加美屋 美容オイルしっとりっちはどこで購入できますか？

販売場所は加美屋 稲荷店／WEB SHOPです。

Q. 加美屋 美容オイルしっとりっちの場所はどこですか？

所在地は京都市伏見区深草稲荷御前町78番3です。

Q. 加美屋 美容オイルしっとりっちの営業時間は？

営業時間は10:00〜17:00（不定休）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 皮脂不足に寄り添う新発想ケアができる！とんちキツネの加美屋「美容オイルしっとりっち 皮脂不足肌サポート」 appeared first on Dtimes.