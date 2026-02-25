40代からの挑戦をテーマにした新刊が、再スタートを考える読者の関心を集めています。

世界大会グランプリ受賞者・松谷暖良氏の初著書は、華やかな結果よりも過程を軸にした構成です。

年齢を理由に足踏みしがちな時期に、行動のヒントを具体的に受け取れる一冊です！

オフィス清家BOOKS「40代で人生大逆転」

発売日：2026年2月25日

オフィス清家BOOKSは、人物の経験を軸にした書籍を手がける出版レーベルです。

本書は「若さ」ではなく「再起」を主題に据え、迷いと再挑戦を正面から描いています。

結果だけを切り取らず、遠回りの時間まで含めて言語化した構成です。

受賞者の現在地を映す著者ポートレート

著者：松谷 暖良

黒背景のポートレートは、装飾ドレスの質感と穏やかな表情を際立たせています。

華やかな見た目に寄せ切らず、静かな意志を感じるビジュアル設計です。

書籍テーマの「再起」と視覚トーンがきれいに接続しています。

World Grand Prix Winnerに至る到達点

受賞実績：World Grand Prix Winner

戴冠シーンの写真は、受賞の瞬間だけでなく緊張感の残る空気まで伝えるカットです。

本書では、この結果に至るまでの孤独と試行錯誤が時系列で語られています。

一夜の逆転ではなく、積み重ねの可視化。

迷いの時間を言語化した再挑戦のプロセス

主題：40代からの再挑戦

横顔のカットは、審査やプレゼンの現場を想起させる緊張感が特徴です。

本書が扱うのは成功談の誇示ではなく、立ち止まりながら進む判断の連続となっています。

「今さら遅い」と感じる読者にも届きやすい語り口です！

年齢や環境を理由に挑戦を閉じやすい時期ほど、具体的な実例は判断材料になります。

本書は、自己肯定を感情論で終わらせず、行動の積み重ねとして提示している点が実務的です。

何歳からでも人生を書き換える勇気が湧く！

オフィス清家BOOKS「40代で人生大逆転 世界で選ばれる女性への軌跡」の紹介でした。

