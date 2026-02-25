空き家から相続不動産まで、分野が違う悩みを一つの窓口で整理できる新サービスが始まりました。

「解決不動産」は、売却・相続・解体までを横断して相談できる専門サイトです。

相談先が分かれがちな不動産課題を、最初の一歩からまとめて確認できる設計になっています！

解決不動産「空き家・任意売却・事故物件・相続・解体サポート」

サービス開始日：2026年2月24日所在地：東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 ブロックス恵比寿9階資本金：7,777,777円相談領域：5分野（空き家・任意売却・事故物件・相続物件・建物解体）

解決不動産は、空き家・任意売却・事故物件など不動産課題の整理と相談に特化した専門サイトです。

公式サイトでは地域別の物件情報や相談導線が公開され、2026年2月時点で高知県や埼玉県など複数エリアの情報掲載が進んでいます。

同社調べで日本唯一の専門サイトを掲げ、弁護士・税理士・司法書士と連携した解決提案を実施中。

5つの悩みを選べるカテゴリ導線

カテゴリカード数：5

画面上では「空き家」「任意売却」「事故物件」「相続不動産」「解体」が色分けで整理されています。

課題別に入口が分かれているため、今の状況に近い項目から情報を追いやすくなります。

複数の悩みが重なるケースでも、最初の迷いを減らせる導線構成です！

相談前に流れをつかめる解決ガイド

ガイドテーマ数：5つのお悩み

「解決不動産が解決出来る！

5つのお悩み」という見出しで、対応範囲を先に明示している点が実務的です。

相談前に対応領域を把握できるため、問い合わせ時の要点をまとめやすくなります。

初回相談で論点を共有しやすい設計となっており、時間ロスを抑えた進行に対応中。

実例で判断できるトラブル解決事例

事例タブ数：5分類表示事例カード数：3件

事例一覧では、空き家相談や任意売却、相続不動産整理などのケースを分類して確認できます。

相談前に近い事例を読むことで、検討の優先順位と必要準備を具体化しやすくなります。

定性的な説明だけでなく、進行イメージを持てる構成です。

不動産の悩みは法務・税務・売却判断が重なりやすく、窓口の一元化が解決速度に直結します。

領域別の導線と事例の両方を備えた今回のサイトは、相談前の不安を整理しやすい設計です。

不動産トラブルの出口を見つけやすい！

解決不動産「空き家・任意売却・事故物件・相続・解体の相談専門サイト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 解決不動産のサービス開始日はいつですか。

2026年2月24日です。

Q. どのような悩みに対応していますか。

空き家・任意売却・事故物件・相続物件・建物解体の5分野に対応済み。

Q. 運営会社の所在地はどこですか。

東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 ブロックス恵比寿9階です。

