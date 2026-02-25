乃木坂46のキャプテン・梅澤美波、卒業発表に反響 驚きとねぎらい、感謝の声「強い乃木坂を先導してきた梅澤キャプテンに感謝しかない」
乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が25日、グループのブログを更新し、41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を卒業することを発表。突然の一報にSNSでは驚きの声が上がっている。
【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波
梅澤は、ブログに17歳で乃木坂に加入してすぐのころのエピソードから、卒業に至るまでの経緯などを吐露。「私は、ここ数年のグループの大きな転換期にこんなにも愛おしく思える同期と後輩たちと共に戦えたことが、そばにいられたことがただただ、なによりも、幸せでした」「日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながらみんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今卒業を決めました」と決意をつづった。そして「大好きな乃木坂を、今なら大好きなまま、去ることができそうです(^^)」と正直な心境を語った。
さらに支えてくれたスタッフや先輩、ファン、メンバーへの感謝の気持ちもつづり、「バースデーライブの最終日5月21日に 卒業コンサートをさせて頂くことになりました。私にはもったいなさすぎる時間と場所ですが乃木坂46と名乗れる時間を最後まで誇らしく、ステージに立ちたい。どうか、皆様会いに来てください(^^)最後に参加するバースデーライブ、楽しみ！」と卒業コンサートを開くことを明かし、「私は乃木坂46なので乃木坂46として、私が信じる大好きな乃木坂の形をライブで見せられるように頑張ります。良いライブに出来るように、心を込めてお届けします」と意気込んだ。
この一報にSNSには、「梅澤美波が乃木坂からいなくなるって想像つかないな」「梅澤さーんんんうわあああああ」「梅澤キャプテンになってから、グループがキリッとした様に思っています。お疲れ様でした」「本当にお疲れ様でした 梅澤キャプテン、最後まで応援しています」「1期いなくなって世代交代も急速に進んだ中で勢いそのままにさらに強い乃木坂を先導してきた梅澤キャプテンに感謝しかないよ」「寂しさが勝ってしまったけど卒業発表お疲れ様です。卒業するその日まで乃木坂46の梅澤美波を見届けたいと思います。あと少し、幸せな時間が多い日が続くことを願っています」と、驚きとさみしさ、これまでのねぎらいと感謝の言葉が多数寄せられている。
梅澤は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。2016年9月、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。23年2月より、3代目キャプテンに就任。24年4月から『CLASSY.』のレギュラーモデルに。近年では、舞台や映画など、役者としても活躍。20年9月に初写真集『夢の近く』（講談社）、今年2月に2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）をリリースした。
