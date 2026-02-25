「たまらん後ろ姿」めるる、バックスリットからギリギリまで美脚を披露！ 「お綺麗な御御足」
モデルでタレントのめるること生見愛瑠さんは2月25日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿を披露し、反響が寄せられました。
【写真】めるる、バックスリットから美脚を披露
コメントでは「たまらん後ろ姿」「お綺麗な御御足」「スタイルよすぎ」「後ろそんなふうになってたの！」「素敵なドレスもとっっても似合ってたよ！」「メルルのドレスすごい斬新、すごく美しい」「また綺麗になって進化してる」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「後ろそんなふうになってたの！」めるるさんは「君が最後に遺した歌完成披露舞台挨拶 ありがとうございました！」などとつづり、3枚の写真を投稿。オレンジ色のロングドレスを着用しています。1枚目では後ろ姿を披露していますが、ドレスに深いスリットが入っており、膝の上まで見えている脚が美しいです。
「可愛すぎて苦しい、、」15日の投稿でも自身のソロショットを投稿しためるるさん。こちらの投稿では丈の短い衣装から絶対領域を披露しています。ファンからは「可愛すぎて苦しい、、」「魅力的ですねぇ〜」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
