¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬Âç²ñ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¡Ö¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº²¤¬¤¦¤º¤¯¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡¦¥×¥í¥¹¥Ô¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç£×£Â£Ã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï£×£Â£Ã¤Î£²£°£°£¶Ç¯Âè£±²óÂç²ñ¡¢£°£¹Ç¯Âè£²²óÂç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¼çÎÏ¤È¤·¤Æ£²Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂç²ñ¤¬¡Ë¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¼¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ¤Ï¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶ËÃ¼¤Ë¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¡×¤È°Õ¿ÞÅª¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤«¤éÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤é¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº²¤¬¤¦¤º¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤¿¤ÀÌîµå¤¬¹¥¤¡Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æü¤Î´Ý¡¢¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Å¤ß¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÂç²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£