乃木坂46の梅澤美波（27）が25日、公式ブログを更新。グループからの卒業を発表した。4月8日発売の41枚目シングルが最後に参加するシングルとなる。また、5月21日に東京ドームで卒業コンサートを行うことも発表された。

梅澤は公式ブログを通じ「今日は、皆様にお知らせがあります。41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を、卒業します」と発表。「卒業が頭によぎったのは、もう何年も前だったと思います。先輩や同期、そして後輩たちの卒業を見送り、あまりにも眩しく見える背中を眺めながら、私はいつこの選択をするのだろうと、考えていました」と明かした。

そして「私は、ここ数年のグループの大きな転換期に、こんなにも愛おしく思える同期と後輩たちと共に戦えたことが、そばにいられたことが、ただただ、なによりも、幸せでした。日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながら、みんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今、卒業を決めました」と説明した。

そして、5月21日に予定されている卒業コンサートに触れ「私が信じる大好きな乃木坂の形を、ライブで見せられるように頑張ります。良いライブに出来るように、心を込めてお届けします」と決意を記した。

梅澤は1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。2016年9月に3期生として乃木坂46に加入。23年2月にグループの3代目キャプテンに就任した。