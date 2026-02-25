俳優の芳根京子さん（28）が現地時間23日、ハリウッドで開催された、ディズニー＆ピクサー最新作映画『私がビーバーになる時』（3月13日全国劇場公開）のワールドプレミアに出席しました。

本作は、“もしも動物の世界に入れたら”という“もしもの世界”を描いた物語で、芳根さんは、ビーバーとなって動物の世界の住人となる主人公・メイベルを演じます。

映画で描かれる動物の世界をイメージしたグリーンカーペットに、ビーバーをイメージしたブラウンのドレスで登場した芳根さん。「この作品はとにかくハチャメチャな作品なので、型破りなスタイルの衣装を選びたいなと思って選びました」とコメントし、「日本版声優としてこの場に来られたので、アクセサリーもドレスも日本のブランドでそろえました」とこだわりを語りました。

また、自身初となるワールドプレミアについて「どんな雰囲気なのか分からなかったのでドキドキしてたのですが、とてもアットホームで、作品のテーマと同じように緑いっぱいの会場なのでとてもリラックスできていて、びっくりしています！」と笑顔を見せました。

メイベルの魅力については「メイベルは動物が大好きで、自分の意志に誠実に突き進むパワフルでかっこいい女性です。その女性がビーバーの姿になった時に皆さんに愛らしく思ってもらえるとうれしいなと思いながら演じました」と明かしました。

会場では、メイベル役のオリジナル版の声優を務めるパイパー・カーダさんと芳根さんが対面したほか、ダニエル・チョン監督と再会する場面もありました。

ダニエル監督は「もうすぐ誕生日だって聞いたから、サプライズでプレゼントを持ってきたんだ」と芳根さんに伝え、映画に登場する動物たちが描かれた直筆のポストカードと、メイベルのぬいぐるみをプレゼントしました。

プレミア上映を終えて会場から出てきた芳根さん。感極まって涙が止まらない様子を見せ「海外で映画を見たのが初めてだったので、“あっここで笑うんだ！”とか、エンドロールで拍手が起こったりとか、何もかもが新鮮で、涙が止まらなくて…」と話し、「メイベルの役をもらってからずっと夢のようだなと思ってきたんですが、今日は本当に夢のような夜です」とコメント。

また、「小さな頃から今までたくさんのピクサー作品から夢や勇気をもらってきて、ただそれを見ているだけの人生だったのに、まさかそこに自分が入らせてもらえて、こんなにすばらしい作品に参加させてもらえてるんだなあと思うと本当に感動しちゃって」と語りました。

そして「まさか監督からお誕生日のお祝いまでしてもらえるなんて思わなかったですし、人生でこんな夜がくるなんて…本当に感無量です」とコメントしました。