4人組アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」（通称きゅるして）が25日、公式サイトを更新。今月28日に予定していた兵庫公演を延期すると発表した。メンバー2人がインフルエンザに罹患（りかん）したため。

同サイトで「いつもきゅるりんってしてみてを応援いただきありがとうございます。環やね・逃げ水あむが体調不良により医療機関で診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認されました。つきましては、今週末、2月28日に開催を予定しておりました、きゅるりんってしてみて全国ホールツアー「Kyururin Heavenly」兵庫公演は、開催を見合わせることとなりました」と発表。

「本公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様には、多大なるご迷惑・ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、振替公演やチケットの払い戻しの詳細については、決定次第発表するとした。

きゅるしては、島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむの4人からなるグループ。楽曲がTikTokなどでバズるなど、Z世代からの大きな支持を得ている。