ミラノ・コルティナ五輪で金メダル・銅メダルを獲得した村瀬心椛選手（21）にインタビュー。帰国後に食べたごはんや、ファンへの感謝を語っていただきました。

村瀬選手はスノーボード・女子ビッグエアで日本女子初となる金メダル、女子スロープスタイルでも銅メダルを獲得。改めて村瀬さんは「まず2つメダルが取れたこと。ビッグエア、スロープスタイル4年間本気で練習してきたので、すごくうれしいのと、ビッグエアは4年前は銅メダルだったので、色を変えられて良かったです」と大躍進となった今回の五輪を振り返りました。

帰国後の会見で「おすしが大好きなのでおすしを食べに行きたい」と話していた村瀬選手。実際にすしを食べたか聞くと「まだ食べてなくて。（長谷川）帝勝、と（木村）葵来と、（木俣）椋真、4人で焼き肉に行きました」と豪華メンバーで食事に行ったとのこと。好きな肉の部位について聞かれると「ハラミがめっちゃ好きです」と笑顔で語りました。

■「たわいもない話を…」地元の先輩・堀島行真選手との会話

また、村瀬選手は「（堀島）行真くんが（同じ）岐阜（出身）で4年前も結構お世話になった。ものすごく大先輩で選手村の部屋も近かったので会うことがものすごく多くて。そのときに大会の状況だったり、岐阜の話とか、たわいもない話をたくさんしてました」と同郷のスキー選手・堀島行真選手（28）と交流していたことを明かしました。

最後に村瀬選手は応援してくれたファンの皆さんへ「この4年間、ものすごくみんなでスノーボードのビッグエア・スロープスタイル練習してきて、日本人が強いっていうのを証明できたと思うので、スノーボードがもっと盛り上がるように、これからも魅力をお伝えできたらと思ってるので、これからも楽しんでいきましょう」と感謝を伝えました。