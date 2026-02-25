なにわ男子の道枝駿佑さん（23）が24日、自身初となる単独主演映画のイベントに登場。ヒロイン役の生見愛瑠さん（23）に、撮影現場での“衝撃発言”を明かされました。

道枝さんが主演する映画『君が最後に遺した歌』は、文字の読み書きをすることが難しい“発達性ディスレクシア”を抱えながらも、歌唱と作曲の才能を持つヒロインと、詩作が趣味の主人公が出会い、ともに“歌をつくる”二人の10年間の恋を描いたラブストーリーです。

■生見さんからの暴露に焦る道枝さん

イベント冒頭で道枝さんは「初めての単独での主演（映画）が、こうやってこんなにたくさんの人にこれから届いていくと思うとすごく楽しみですね」と来月の公開に向けて心境をコメント。

また、生見さんは撮影現場での座長の様子について「本当に結構完璧に見えるじゃないですか。なんですけど、少し抜けている部分がやっぱり多いので、そこが現場を和ませてくださって」と振り返りました。

しかし、生見さんは続けて「これ言っていいのかわかんないですけど」と前置きをした後、「（道枝さんは）途中まで自分が主演って知らなくて…」と暴露。すかさず道枝さんが「ちょっとあんまり言わないで！ 言わないでくれ！ それは言っちゃダメだ！」と隠そうとしますが、監督たちからも驚きの声が。

道枝さんは「W主演だと思ってたんです。二人の話なので、W主演なんだろうなって思っていたら、単独主演っていうのを撮影中に気づいて」と弁明を試みますが、生見さんが「“僕主演なんですか？！”って現場中に言っていて、しかも終盤の撮影だったんですよ。だからすごく腰の低い座長だなぁと思って」と明かし、道枝さんは焦る表情を見せていました。