六本木＆銀座キャバ嬢が描く理想の未来「影響されまくり」なこと・意外な夢まで【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/02/25】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のゆうめろ、ももか、れあ、こはる、雨宮らむにインタビューを実施し、将来の夢について聞いた。
◆ゆうめろ
＜将来の夢：流行語大賞を取る＆「ジャングル」社長＞
「ジャングル」の社長になって、流行語大賞も取りたいです！
◆ももか
＜将来の夢：お嫁さん＞
フルでは勤務できていないのですが、今もブライダルをヘルプ程度でやっているので、結婚式は絶対に挙げたいです！影響されまくりです（笑）。
◆れあ
＜将来の夢：お金持ち＞
我慢しない生活をしたい！お金が理由でやりたいことができないのが嫌なんです。
◆こはる
＜将来の夢：犬と何不自由なく暮らすこと＞
あまり欲がないのですが、ポメプーを飼っていて、お互いに病気をせず、田舎に家を買って暮らしたいです。
◆雨宮らむ
＜将来の夢：土地を買う＞
家を建てたり、マンションを買ったりしたいです。楽に幸せになりたいので、東京で不労所得を目指しています（笑）。
