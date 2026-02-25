ももかInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/25】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のゆうめろ、ももか、れあ、こはる、雨宮らむにインタビューを実施し、将来の夢について聞いた。

【写真】ブライダル勤務・大食いでバズキャバ嬢の将来の夢

◆ゆうめろ


＜将来の夢：流行語大賞を取る＆「ジャングル」社長＞

「ジャングル」の社長になって、流行語大賞も取りたいです！

◆ももか


＜将来の夢：お嫁さん＞

フルでは勤務できていないのですが、今もブライダルをヘルプ程度でやっているので、結婚式は絶対に挙げたいです！影響されまくりです（笑）。

◆れあ


＜将来の夢：お金持ち＞

我慢しない生活をしたい！お金が理由でやりたいことができないのが嫌なんです。

◆こはる


＜将来の夢：犬と何不自由なく暮らすこと＞

あまり欲がないのですが、ポメプーを飼っていて、お互いに病気をせず、田舎に家を買って暮らしたいです。

◆雨宮らむ


＜将来の夢：土地を買う＞

家を建てたり、マンションを買ったりしたいです。楽に幸せになりたいので、東京で不労所得を目指しています（笑）。

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】