俳優の池内博之が２５日、東京国際フォーラム ホールＡで行われた映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、３月１３日公開）の完成披露試写会に出席した。

原作は累計発行部数３０００万部を突破する野田サトル氏の人気コミック。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る金塊争奪戦を描く。

本作は、観客動員２００万人を記録した２０２４年の作品に続く映画化第２弾。１６人のキャストと片桐監督が登場すると、４０００人の来場客から歓声が上がった。

池内は、湖に入ってのアクションシーンに「大変でした」と振り返った。その理由として「昔、別の現場で同じような、潜って人を救うシーンがあった。僕、潜水できないんですよ。そうしたらスタッフさんが僕のおなかにおもりをつけた。（潜って）下には行ったんですけど上がってこれなくて、なかなか苦い思いをした」と話すと、キャストからはどよめきが上がった。

過去の悪夢を踏まえて「今回ずっと潜るシーンが気になっていて、監督に『どういう風に撮るんですか？』とずっと聞いてた」という池内。不安は拭えず、「僕はひそかにプールへ行って潜水の練習をしてました」と驚きの事実を明かしていた。