政府は２５日、日本銀行の審議委員に中央大名誉教授の浅田統一郎氏と、青山学院大教授の佐藤綾野氏を充てる人事案を国会に提示した。

いずれも金融緩和と積極財政を志向する「リフレ派」とされており、市場では、高市首相の意向が反映された人事だとの受け止めが広がった。

浅田氏は３月３１日に任期満了となる野口旭委員、佐藤氏は６月２９日に退任する中川順子委員の後任で、国会の同意後に就任する。日銀は正副総裁３人、審議委員６人の計９人の政策委員が多数決で政策を決める。審議委員の任期は５年。

浅田氏は理論経済学が専門で、１９９４〜２０２５年に中大経済学部教授を務めた。佐藤氏は２２年から青学大法学部教授を務め、リフレ派の原田泰・元審議委員と共著を出版している。

城内成長戦略相は２５日の記者会見で、「経済や金融に関して高い識見を持つという観点から、２人が最適任であると内閣が判断した」と説明した。

三井住友銀行の鈴木浩史チーフ・為替ストラテジストは「リフレ派の２人を候補とし、首相が『責任ある積極財政』を推進することを前面に打ち出した。日銀は利上げに慎重にならざるを得ず、市場が予想する４月までの追加利上げが遠のく可能性がある」と指摘した。

２５日の東京外国為替市場の円相場は、人事案が公表された直後、１ドル＝１５５円台半ばから１５６円台まで円安が進んだ。２人の登用を受けて日銀の利上げ観測が後退し、日米金利差が意識されて円が売られた。