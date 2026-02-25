『BACKSTAGE PASS 4月号』で小島健（Aぇ! group）を大特集！バックカバー＆巻末特集にはHANAが初登場
2月27日に『BACKSTAGE PASS 2026年4月号』（シンコーミュージック）が発売される。
■小島健、グループへの想いとファンの絆について語る
表紙巻頭には、2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリースするAぇ! groupから小島健が登場。
インタビューでは、Aぇ! groupのリーダーを務める小島に新作アルバムを軸にしながらグループへの想いとファンの絆について聞いた。1万5,000字超えの濃厚なロングインタビュー、クール＋カラフルの対照的な2スタイルでの撮り下ろしショットの数々で届ける表紙巻頭特集は必読だ。
■バックカバー巻末特集にはHANAが登場
バックカバーには、2月25日にリリースされる1stアルバム『HANA』を引っ提げ、HANAが『BACKSTAGE PASS』初登場。
巻末特集では、2025年のデビューから快進撃を続けるグループの今と、1stアルバムの収録曲について掘り下げた。
全員でのロングインタビュー、和気あいあいのテーマコラム、個々の素顔を探るキーワードQ＆Aなどが開催される。
また、NEWSの加藤シゲアキが3月21・22日に開催を控える自身がファシリテーターを務める音楽イベント『S-POP LIVE』第2弾について、そして本人と音楽の関係性について、じっくりと語った。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の主題歌として書き下ろした「Honto」をリリースsumikaは、『ドラえもん』との幸せな出会いから生まれたこの曲について語っている。
その他、今号にはFANTASTICS、M!LK、SUPER★DRAGON、WATWING、牧島 輝、LIL LEAGUE、UNISON SQUARE GARDEN、TenTwenty、ナオト・インティライミ、TOOBOE、Makiの特集を掲載。
アーティストの愛するペットを紹介する連載「YOUR PET SHOW」には池田彪馬（SUPER★DRAGON）が登場する。
■書籍情報
2026.02.27 ON SALE
『BACKSTAGE PASS 2026年4月号』
