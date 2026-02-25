日経225先物：25日22時＝620円高、5万9410円
25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円高の5万9410円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては826.88円高。出来高は7856枚となっている。
TOPIX先物期近は3891ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は47.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59410 +620 7856
日経225mini 59415 +630 120643
TOPIX先物 3891 +37.5 7275
JPX日経400先物 35285 +295 664
グロース指数先物 732 +4 291
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
