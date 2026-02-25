　25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円高の5万9410円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては826.88円高。出来高は7856枚となっている。

　TOPIX先物期近は3891ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は47.84ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59410　　　　　+620　　　　7856
日経225mini 　　　　　　 59415　　　　　+630　　　120643
TOPIX先物 　　　　　　　　3891　　　　 +37.5　　　　7275
JPX日経400先物　　　　　 35285　　　　　+295　　　　 664
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　+4　　　　 291
東証REIT指数先物　　売買不成立

