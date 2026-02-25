乃木坂46キャプテン・梅澤美波、卒業発表 5・21に卒業コンサート開催「（後輩たちが）自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今卒業を決めました」
乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が25日、グループのブログを更新し、41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を卒業することを発表した。
【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波
梅澤は「全部が美しさに見えた」というタイトルでブログを更新。「皆様いかがお過ごしですか？アルバムライブ、ありがとうございました！4Days、とても楽しかったです。ステージ好きだなあと思ったし、みんなのことずーっとみていたいなーと、思いました」「好きが止まらなかったですね 好きというよりも、愛してますね、こんなにも心を動かしてくれるこのグループにいる人達はみーんな、すごいのです(^^)」と先日の有明アリーナライブ4daysを振り返った。
そして「今日は、皆様にお知らせがあります」と切り出し、「41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を、卒業します」と発表。「もう誰一人として、驚きはないかもしれないですね(^^)」「先に言います！長くなります！ひとりよがりな文章だけど、今日だけは許してください」とその理由をつづった。
そして17歳で乃木坂に加入してすぐのころのエピソードから、卒業に至るまでの経緯などを吐露し、「私は、ここ数年のグループの大きな転換期にこんなにも愛おしく思える同期と後輩たちと共に戦えたことが、そばにいられたことがただただ、なによりも、幸せでした」「日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながらみんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今卒業を決めました」と決意をつづった。そして「大好きな乃木坂を、今なら大好きなまま、去ることができそうです(^^)」と正直な心境を語った。
さらに支えてくれたスタッフや先輩、ファン、メンバーへの感謝の気持ちもつづり、「バースデーライブの最終日5月21日に 卒業コンサートをさせて頂くことになりました。私にはもったいなさすぎる時間と場所ですが乃木坂46と名乗れる時間を最後まで誇らしく、ステージに立ちたい。どうか、皆様会いに来てください(^^)最後に参加するバースデーライブ、楽しみ！」と卒業コンサートを開くことを明かし、「私は乃木坂46なので乃木坂46として、私が信じる大好きな乃木坂の形をライブで見せられるように頑張ります。良いライブに出来るように、心を込めてお届けします」と意気込み。
最後に「とにかく、最後の日までみんなのことを、乃木坂のことを考え続けたいよろしくお願いします」「それでは！また！」と結んだ。
梅澤は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。2016年9月、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。23年2月より、3代目キャプテンに就任。24年4月から『CLASSY.』のレギュラーモデルに。近年では、舞台や映画など、役者としても活躍。20年9月に初写真集『夢の近く』（講談社）、今年2月に2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）をリリースした。
【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波
梅澤は「全部が美しさに見えた」というタイトルでブログを更新。「皆様いかがお過ごしですか？アルバムライブ、ありがとうございました！4Days、とても楽しかったです。ステージ好きだなあと思ったし、みんなのことずーっとみていたいなーと、思いました」「好きが止まらなかったですね 好きというよりも、愛してますね、こんなにも心を動かしてくれるこのグループにいる人達はみーんな、すごいのです(^^)」と先日の有明アリーナライブ4daysを振り返った。
そして17歳で乃木坂に加入してすぐのころのエピソードから、卒業に至るまでの経緯などを吐露し、「私は、ここ数年のグループの大きな転換期にこんなにも愛おしく思える同期と後輩たちと共に戦えたことが、そばにいられたことがただただ、なによりも、幸せでした」「日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながらみんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今卒業を決めました」と決意をつづった。そして「大好きな乃木坂を、今なら大好きなまま、去ることができそうです(^^)」と正直な心境を語った。
さらに支えてくれたスタッフや先輩、ファン、メンバーへの感謝の気持ちもつづり、「バースデーライブの最終日5月21日に 卒業コンサートをさせて頂くことになりました。私にはもったいなさすぎる時間と場所ですが乃木坂46と名乗れる時間を最後まで誇らしく、ステージに立ちたい。どうか、皆様会いに来てください(^^)最後に参加するバースデーライブ、楽しみ！」と卒業コンサートを開くことを明かし、「私は乃木坂46なので乃木坂46として、私が信じる大好きな乃木坂の形をライブで見せられるように頑張ります。良いライブに出来るように、心を込めてお届けします」と意気込み。
最後に「とにかく、最後の日までみんなのことを、乃木坂のことを考え続けたいよろしくお願いします」「それでは！また！」と結んだ。
梅澤は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。2016年9月、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。23年2月より、3代目キャプテンに就任。24年4月から『CLASSY.』のレギュラーモデルに。近年では、舞台や映画など、役者としても活躍。20年9月に初写真集『夢の近く』（講談社）、今年2月に2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）をリリースした。