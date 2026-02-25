10月から放送される俳優・大泉洋さん（52）が主演する日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に、山本耕史さん（49）、駿河太郎さん（47）、金田明夫さんが出演することが発表され、コメントを寄せました。

ドラマは、作家・池井戸潤さんの小説が原作で、日本の正月の風物詩である箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局『大日テレビ』の舞台裏の、2つの大きな柱で物語が描かれます。

今回発表された出演者は、箱根駅伝に挑む各大学の陸上競技部の監督を演じます。

山本さんは、前回の箱根駅伝で東西大学を優勝に導いたカリスマ監督の平川庄介を演じ、駿河さんは、冷徹な現実主義者で、自分の思い通りにならないとたちまち機嫌が悪くなる、清和国際大学・陸上競技部監督の北野公一を演じます。金田さんは、新設校の陸上競技部を着実に成長させた名将で、何かと恐れられるものの実際はおちゃめで愉快な、東邦経済大学・陸上競技部監督の大沼清治郎を演じます。

山本さんは、「正月の風物詩として誰もが知っている『箱根駅伝』。その箱根駅伝がドラマになるという事で、“え、、、私50歳よ、、、”と、ちょっと受けて大丈夫かどうか考えてたら、ランナー役ではなく監督役でした。そりゃそうか。作品も大学生ランナー達によるいわゆるスポ根ドラマではなく、その裏で正月の中継を成立させるテレビ局の姿まで描いた、箱根駅伝を表も裏も深く知る事の出来る重厚な作品でした」とコメント。

また駿河さんは、「これまで私自身、箱根駅伝を見守る家族の想いを十分に理解できていなかったのですが、本作を通して、選手や関係者の方々が背負う歴史や覚悟、そして多くの人々の支えによって成り立っている大会であることを改めて知りました。このような作品に参加できることを大変光栄に思うと同時に、その重みをしっかりと受け止めながら、共演者の皆様、スタッフの皆様、監督陣と力を合わせ、作品づくりに真摯に取り組んでおります」とコメント。

そして金田さんは、「一度は予選会で敗北を喫した選手たちが、学生連合のチームとして栄光の箱根駅伝の大舞台で青春のすべてをかける戦い！そのチームのコーチを務めさせて頂きます。撮影中、選手達のひたむきな走りを見ていると何故か“嗚呼、青春！素晴らしき青春！”と口走っております｡どうかご期待ください！」とコメントを寄せました。