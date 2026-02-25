¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û²¦²ñÄ¹¡¡WBC½Ð¾ì¤ÎÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¤ÆÂæÏÑ¤ÎÌîµå´Ø·¸¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÌîµåÈ¯Å¸¤ò´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤ÇÌîµå´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿²¦²ñÄ¹¡£¡ÖÂæÏÑ¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¾å¾º¥à¡¼¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¾å¤Ë¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤è¤Í¡×¤ÈÂæÏÑ¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ÎÌîµåÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë¤Ï£×£Â£Ã¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²¦²ñÄ¹¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½½Ê¬¡£Èà¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤ÆÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤À¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤À¤«¤é¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£