¡¡Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÁÏÀß¼Ô¤Î°ì¿Í¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£´Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£¸Æü¡¢Âçºå¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡Ö½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó¡×¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»öÁªµó¡¦Âçºå»ÔÄ¹Áªµó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤¬£³ÅÙÌÜ¤ÎÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡¦½»Ì±ÅêÉ¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²ÅöÁª¡£
¡¡ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤È£²£°Ç¯¤Î£²ÅÙ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¿Í¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÅìµþÉÜ¤ÈÅìµþ»Ô¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡ËÅìµþÅÔ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç£µ£°Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£Åì¾ò±Ñµ¡¤¬½»Ì±ÅêÉ¼¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë¡¢¥¨¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡ÊÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡Ë¤Ï½»Ì±ÅêÉ¼Æþ¤ì¤Æ¡¢ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤ò¡Ê°Ý¿·¤¬¡Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢ÉÜµÄ²ñ¤È»ÔµÄ²ñ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷ºî¤Ã¤Æ¡¢Ë¡Î§²þÀµ¤·¤Æ½»Ì±ÅêÉ¼¡£¤¤¤ä¡¼ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÍèÌ£Êý¤Î¤Ï¤º¤Î°Ý¿·¡¦Âçºå»ÔµÄÃÄ¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾°æ°ìÏº»á¤ÏÁªµóÁ°¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»Ì±ÅêÉ¼ÈÝ·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤ò¼¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¤â¼¤á¤¿¸å¤Ë°Ý¿·¤ÎÌÂÁö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤À¯ÅÞ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£±£±Ç¯¤ËËÍ¤ÎÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊú¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¾ðÊó¤À¤È¤·¤Æ¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¡¢¥À¥Ö¥ëÁª¤ò¤ä¤ëÁ°¤ËÅÞÆâ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁêÅöÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
