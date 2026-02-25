『1,000円』でお釣りくる！【ワークマン】ロングシーズン使える♡「優秀トップス」

物価高が続く今だからこそ、日常服はコスパ重視で賢く選びたいところ。とはいえ毎日着るものほど、使い勝手も妥協したくないもの。そこで頼りになるのが【ワークマン】のトップスです。今回は1,000円以内の予算で見つかる、ロングシーズン使える優秀トップスをセレクトしました。

汚れや水に強い長袖ボーダーTシャツ

【ワークマン】「レディースサーバーロングスリーブTシャツ」\980（税込）

1枚でもレイヤードでも活躍しそうな、長袖ボーダーTシャツ。防汚・撥水機能付きで、アクティブに屋外レジャーを楽しみたい日や揺らぎがちな天候の日にも心強い存在です。洗濯後シワができにくいイージーケア機能付きで、毎日のように手に取りたくなるかも。丸首のほかボートネックタイプも同価格でラインナップされているので、色違い・ネックライン違いで揃えるのもおすすめです。

イージーケアが嬉しいシースルートップス

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シースルートップス」\980（税込）

ほんのりとした透け感が、春の訪れを感じさせてくれるシースルートップス。こちらも洗濯後シワになりにくいイージーケア仕様で、毎日コーデにぴったりな存在です。袖や裾の切り替えデザインのおかげで、ラフに見えにくいのが嬉しいポイント。パンツでカジュアルにロングスカートでフェミニンにと、合わせるボトムスしだいで多彩な着回しを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M