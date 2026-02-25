スヌーピーコラボの中でも、今回は配色の効いたロープハンドルが主役です。

ブラック基調のミニマルデザインに、キャラクターの遊び心を足した新作バッグが登場しました。

2026年2月24日に発表された、スヌーピー×OUTDOOR PRODUCTSのリュックとショルダーバッグです！

スヌーピー×OUTDOOR PRODUCTS「リュック＆ショルダー」

発表日：2026年2月24日販売チャネル：Perfect World Tokyo

Perfect World Tokyoは、スヌーピー公式ライセンスグッズを5,000種類以上そろえる通販特集を展開するショップです。

OUTDOOR PRODUCTSはLA発のバッグブランドで、耐久性と日常使いしやすい設計で長く支持されています。

今回のコラボは、実用的な収納力とキャラクター性を同時に取り入れた都市型デイリーバッグの提案です。

リュックサックの容量設計と外装ディテール

サイズ：縦45cm×横29cm×マチ20cm

デイパックは前面と側面にポケットを配置し、荷物の仕分けがしやすい構成です。

黒のボディに白い刺繍だけを効かせることで、通勤や通学のスタイルにもなじみやすい印象にまとまっています。

サイドポケットが絞り仕様になっているため、日常の持ち歩きで使う小物を安定して収めやすい点も実用的です。

ロープハンドルの機能と持ち方の自由度

素材：ロープハンドル仕様

黄色×黒のロープは見た目のアクセントだけでなく、手持ちしやすいグリップとして機能します。

太さのあるロープをナスカンで固定する構造なので、ハンドバッグ感覚で持ち替えやすい設計です。

シンプルな黒バッグにコントラストを作る配色が、コーデ全体の抜け感づくりにも効くポイント！

内装カラーと総柄でつくるギャップデザイン

内ポケット数：1

外側は落ち着いた色味ですが、開けるとイエローの総柄が広がる構成で印象が大きく変わります。

スヌーピーとウッドストックのポーズ違いが散りばめられていて、荷物を出すたびに表情の違いを楽しめる内装です。

内ポケットを中央に置いた設計で、鍵や小さなコスメを分けて管理しやすいのも日常使いでうれしい要素です。

キャラクターを前面に出しすぎないバランスなので、普段はシンプル派という人にも取り入れやすいシリーズです。

収納力、耐久性、デザインの抜け感をまとめて押さえたいバッグ選びに、今回のコラボはしっかりハマります。

【ロープハンドルが映える都会派コラボバッグ！

スヌーピー×OUTDOOR PRODUCTS「リュック＆ショルダー」】の紹介でした。

