2026年2月24日18時30分、株式会社トゥール・モンドが「2026 JAPAN COUTURE FASHION WORLD」の開催決定を発表しました。

2025年は東京アメリカンクラブで実施され、観客動員400名と世界9名のデザイナー参加を記録しています。

2026年へ向けた新しい挑戦が、具体的な実績を土台に動き出したステージです！

JCFW「2026 JAPAN COUTURE FASHION WORLD」

発表日：2026年2月24日発表時刻：18時30分2025開催会場：東京アメリカンクラブ2025観客動員人数：400名2025世界参加デザイナー数：9名

JAPAN COUTURE FASHION WORLDは、奏音デザイナー服部由奈が掲げる日本初のファッション革新プロジェクトです。

同プロジェクトは、若手デザイナーとモデルが世界へ羽ばたくための発表機会を広げる運営体制を構築中。

2025開催では小池百合子東京都知事の応援動画や片山さつき氏の来場もあり、社会的な注目度の高さが示されました。

2025実績が示した国際発信の手応え

2026パリファッションショー参加権利獲得者：3名プロジェクトミッション数：6項目目標都市：パリ・ミラノ

赤地に鶴と花を効かせた和洋折衷ルックは、伝統意匠を現代ランウェイへ翻訳するJCFWの方向性を端的に伝えるビジュアルです。

ミッションは国際ファッション都市としての東京発信、若手人材の発掘、女性モデルの活躍機会拡大、ネットワーキング強化、再生可能繊維の提示までを包括しています。

デザイン表現だけでなく、発表後のビジネス機会まで見据えた設計がある点も、このプロジェクトの特徴です。

初挑戦のデザイナーやモデルにも門戸を開く姿勢が明確で、次世代の才能が集まりやすい舞台になっています☆

【国際ランウェイへの扉を開く！

JCFW「2026 JAPAN COUTURE FASHION WORLD」】の紹介でした。

よくある質問

Q. JCFW 2026 JAPAN COUTURE FASHION WORLDの発売日はいつですか？

発表日は2026年2月24日です。

Q. JCFW 2026 JAPAN COUTURE FASHION WORLDの開催場所はどこですか？

2025開催会場は東京アメリカンクラブです。

