スヌーピーのやさしい世界観をのせた和モダン食器で、春の食卓を軽やかに整える新提案です。

今回の注目は、藍色やグレーの釉薬が映えるプレートとマルチカップの2アイテムです。

20cmプレートと8cmカップの組み合わせで、いつもの献立がぐっと見栄えよくまとまります！

Perfect World「スヌーピー和モダンプレート＆マルチカップ」

販売アイテム：2型（カレー＆パスタプレート／マルチカップ）カラー展開：2色（インディゴ／ストーングレー）

Perfect World Tokyoは、スヌーピー公式ライセンスグッズを5,000種類以上そろえるキャラクターグッズ特集を展開するブランドです。

スヌーピーはコミック「PEANUTS」を代表するキャラクターで、日用品でも大人が取り入れやすいデザイン幅の広さが支持されています。

今回の食器シリーズは、キャラクターの可愛さと和食器らしい落ち着きを同時に楽しめる構成です。

インディゴ カレー＆パスタプレート

サイズ：20cm×20cm×4cm

縁のしのぎ模様が光を受けて陰影をつくり、盛り付け前から器そのものに立体感があります。

中央に描かれたスヌーピーと「PEANUTS」「Since 1950」の表記が、クラシックな雰囲気をさりげなく添えています。

深みがある形状なのでカレーやパスタのソースを受け止めやすく、日常使いしやすい一枚です。

インディゴ マルチカップ

サイズ：8cm×8cm×6.5cm

外側は生成り、内側は藍色の濃淡という配色で、和洋どちらの食卓にもなじみやすい色設計です。

上からのぞくとスヌーピーのイラストが見えるため、使うたびに小さな楽しさが生まれます。

副菜、スイーツ、取り分け用と用途が広く、毎日の食卓で出番が多くなるサイズです☆

ストーングレー プレート

サイズ：20cm×20cm×4cm

ストーングレーは粒感のある釉薬が印象的で、クラフト食器のような温かみを感じる表情です。

中央のキャラクター意匠は控えめに配置されているため、主張しすぎず料理を引き立てます。

藍系のインディゴと組み合わせてもトーンがぶつかりにくく、2色でそろえる楽しみも広がります！

ギフト向けの箱付き仕様

画像掲載仕様：カップ1点＋化粧箱1点

ナチュラルブラウンの化粧箱が並ぶことで、日用品にとどまらない特別感が生まれます。

新生活の手土産や誕生日ギフトにも選びやすく、ラッピングなしでも雰囲気が整う見た目です。

自宅用に一つ、ギフト用に一つと分けて選びたくなる仕立てになっています。

キャラクター食器を選ぶときは、可愛さだけでなく毎日使える色と形が長く使う決め手になります。

今回のシリーズは、和モダンの落ち着きとスヌーピーの親しみやすさを両立した構成です。

春の食卓を上品に彩るスヌーピー食器！

Perfect World「スヌーピー和モダンプレート＆マルチカップ」の紹介でした。

よくある質問

Q. プレートのサイズはどのくらいですか。

20cm×20cm×4cmです。

Q. マルチカップのサイズはどのくらいですか。

8cm×8cm×6.5cmです。

Q. カラーは何色展開ですか。

インディゴとストーングレーの2色展開です。

