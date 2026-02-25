牡蠣好きは必見！

【写真】全メニュー制覇したい！「和食さとの牡蠣メニュー」画像まとめ

和食さとに、食べ放題コースを含む「牡蠣グルメ」の提供が2月26日（木）からスタートします。

使用するのは、日本有数の産地である広島県産の牡蠣。

食べ放題ではこの高品質な牡蠣を、120分の食べ放題で思う存分堪能できます！

さらに新メニューも充実。「揚げ出し牡蠣」「牡蠣天南蛮ソース」「牡蠣のおろしポン酢」「牡蠣とトマトのキムチ」といった新たな味わいがラインナップに加わりました。

また「さと式焼肉コース」では、「焼き牡蠣」と「牡蠣しゃぶ」の両方を楽しむことができます。

とにかくコスパ良く牡蠣を食べられるレアな機会、ぜひお見逃しなく！

●商品・価格情報

牡蠣をしゃぶしゃぶでいただく贅沢！【和食さとの牡蠣食べ放題】

コース名： さと式焼肉 牡蠣＆牛＆豚プレミアムコース、さとしゃぶ・さとすき 牡蠣＆牛＆豚プレミアムコース

価格： さと式焼肉 大人一人5,190円（税込5,709円）、さとしゃぶ・さとすきコース 大人一人4,890円（税込5,379円）

販売期間： 2026年2月26日（木）〜4月上旬予定

対象店舗： 和食さと全店201店舗

メニュー例： 牡蠣しゃぶ、牡蠣の手巻き寿司、牡蠣フライ、焼き牡蠣、揚げ出し牡蠣、牡蠣天南蛮ソース、牡蠣のおろしポン酢、牡蠣とトマトのキムチ

※牡蠣は加熱したもの（牡蠣フライには生の状態で衣付けしたもの）を使用。各コース共通で、年代別の割引・一律料金を設定。一部店舗では改装などにより休業している場合あり。本メニューは予告なく変更・中止する場合あり。