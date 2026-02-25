シティーポップを屋外で浴びるロンドン公演が、ついに大規模フェスとして実現します。

日本のレジェンドと国際的アーティストが並ぶ編成で、都市型フェスとは違う熱量を味わえる一日です。

2026年8月7日（金）にサウス・ロンドンのCrystal Palace Bowlで「City Pop Waves」が開催されます！

Palace Bowl Presents『City Pop Waves』

開催日：2026年8月7日（金）会場：Crystal Palace Bowl（ロンドン）一般発売開始：現地時間2026年2月27日（金）10:00フェスシリーズ開催期間：2026年7月31日（金）〜8月16日（日）

Palace Bowl Presentsは、Crystal Palace Bowlで2026年夏に始まる新しいフェスシリーズです。

Crystal Palace Bowlは1961年創設の歴史ある野外会場で、Pink FloydやThe Beach Boys、Bob Marleyの公演でも知られています。

その舞台で英国初となる大規模な日本音楽の野外フェスが行われることが、今回の大きなトピックです。

ヘッドライナー高中正義のロンドン再登場

ヘッドライナー公演日：2026年8月7日（金）直近ロンドン単独公演日：2026年3月31日（火）・4月1日（水）単独公演チケット完売枚数：約10,000枚

高中正義はシティーポップ・フュージョン文脈を世界に広げてきたギタリストで、ロンドンでも強い支持を集めています。

O2 Academy Brixtonでの単独2公演が数分で完売した実績は、今回のヘッドライナー起用の説得力そのものです。

赤いスーツとシグネチャーギターの視覚的インパクトも大きく、屋外ステージでの映え方にも期待が高まります！

菊池ひみこ『Flying Beagle』再現セット

再現対象アルバム発表年：1987年再現セット披露日：2026年8月7日（金）

菊池ひみこは日本ジャズ・フュージョンを語るうえで外せないキーボーディストで、世代を超えて再評価が続く存在です。

『Flying Beagle』は80年代の都会的なメロディ感と演奏の切れ味が同居する一作で、シティーポップ文脈とも接続しやすい名盤になっています。

ジャケットの象徴的なビーグルのイメージを知っているリスナーほど、ライブ再現の一音目から没入できる構成です。

Ginger RootのDJ参加で広がる国際ライン

出演日：2026年8月7日（金）出演会場エリア：サウス・ロンドン

Ginger Rootはシティーポップから影響を受けたサウンドで国際的評価を高めてきたアーティストです。

今回はDJとして参加するため、ライブとは違う選曲で日本音楽と海外リスナーをつなぐ流れが生まれます。

現代的なセンスとレトロ感を同時に持つ表現が、フェス全体の空気を滑らかに更新する役割を担います。

ロンドンの歴史会場でシティーポップを中心に据えた大型野外フェスが成立すること自体、2026年らしい音楽トピックです。

レジェンド、高評価アクト、名盤再現の三層構成がそろい、単独公演とは異なる文脈で日本音楽を体験できる一日になります。

【ロンドン初の大規模日本音楽野外フェスが開幕へ！

Palace Bowl『City Pop Waves』】の紹介でした。

