自転車の室内保管や車載で「ペダルが当たる」悩みを減らせる新アイテムが登場します。

Flatbike Japanが、工具不要で着脱できる「ポップオフペダル」の先行予約販売をMakuakeで開始します。

移動と収納の取り回しを軽くしたいライダーに向けたプロジェクトです。

Flatbike Japan「ポップオフペダル」

「もうすぐ開始」ページ公開：2026年2月24日 14:00先行予約開始：2026年2月26日（木）19:00プロジェクト期間：2026年2月26日（木）19:00〜2026年4月29日（水）22:00販売チャネル：Makuake

Flatbike Japanを運営するMIYOSHI FARM Co.,Ltd.は、配送完了までFlatbike社の日本独占販売権を持つ正規代理店として案内されています。

今回の先行販売は、片手で着脱できる機構で保管と移動の負担を下げることを狙った企画です。

製品サイズと対応規格

サイズ：縦約102mm×横約89mm重量：482g（右・左・ラッチヘッド含む）対応クランク規格：標準9/16インチ内容物：右×1個、左×1個、調整リング×6個

マウンテンバイクとロードバイクの双方に対応し、日常使いから輪行までカバーしやすい仕様です。

素材構成と内部パーツ

ペダルボディ素材：高強度 Akulon S223 繊維強化ナイロンスピンドル素材：鍛造およびCNC加工ステンレススチールクリート：片面あたり8個（調整可能）内部構造：シールベアリング1個、ブッシング1個

剛性と耐久性に配慮した構成に加え、スピンドル取り外しでグリスアップできる設計も実用的です。

先行販売リターンの割引枠

超超早割：25％OFF（限定10個）超早割：20％OFF（限定70個）早割：15％OFF（限定120個）ファースト割：ペダル×シートバッグ（限定50セット）

数量限定枠から選べるため、まず単体で試したい人にも周辺アイテムをまとめたい人にも選択肢があります。

玄関保管や車内積載のときにペダルの張り出しを抑えられると、動線と積み込み効率が変わります。

工具なしで着脱できる仕組みは、日々の小さなストレスを減らしたいライダーほど効果を感じやすいポイントです！

【工具なしで片手1秒の着脱、収納ストレスを軽くする新機構！

Flatbike Japan「ポップオフペダル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 先行予約販売はいつ始まりますか？

2026年2月26日（木）19:00に開始します。

Q. どの規格のクランクに対応していますか？

標準9/16インチ規格のクランクに対応済み。

Q. プロジェクト期間はいつまでですか？

2026年4月29日（水）22:00までです。

