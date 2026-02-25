2026年2月25日午前11時30分から11時54分まで、NHK名古屋「ぐるっと！」のコーナー「ラブ旅」で名城大学が紹介されます。

放送の舞台は名城大学のキャンパス内で、学生が“ラブ”と感じる場所やモノを聞き込みながら深掘りする内容です。

研究室、クラブ活動、人気の学食をまとめて確認できる回になっています！

名城大学「NHK名古屋『ぐるっと！』ラブ旅名城大学紹介放送回」

放送日：2026年2月25日放送時間：午前11:30〜11:54放送局：NHK名古屋番組名：「ぐるっと！」コーナー名：「ラブ旅」

学校法人名城大学は、2026年に開学100周年を迎える総合大学です。

NHK名古屋「ぐるっと！」は、地域のスポットを巡りながら魅力を伝える番組です。

今回の放送では、学生視点で選ばれた“ラブ”な場所やモノを軸に、キャンパスの日常が紹介されます。

ラブ旅で深掘りされる学内テーマ

取材テーマは研究室、クラブ活動、学食の3領域です。

学びと課外活動と食の導線を同じ回で見られるため、大学生活の全体像を短時間で把握しやすくなります。

進学検討にも使いやすい構成！

クラブ活動カットで伝わるキャンパスの熱量

公開ビジュアルでは、人工芝フィールドに集まったアメリカンフットボール部「GOLDEN LIONS」の一体感が印象的です。

「I LIONS」と「NHK」のボードを掲げたカットから、番組が学生のリアルな熱量に寄り添っていることが伝わります。

学内コミュニティの活気を可視化したシーンです。

100周年イヤーで見る名城大学の現在地

開学100周年：2026年

名城大学は100年の節目を新たな起点と位置づけ、次の100年に向けた発信を進めています。

このタイミングでの学内紹介は、記念年の取り組みと在学生の日常を同時に見られる機会です。

放送予定は変更される場合があるため、当日の番組表確認が有効です。

大学選びでは、研究、課外活動、食環境が同時に見える情報が比較軸になります。

研究室も学食もクラブも見える学内巡り！

名城大学「NHK名古屋『ぐるっと！』ラブ旅名城大学紹介放送回」の紹介でした。

