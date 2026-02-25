◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝２月２５日、美浦トレセン

２走前のＣＢＣ賞で重賞初制覇を飾ったインビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）に好気配が漂う。

最終追い切りはＷコースでアールプロスト（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父ディーマジェスティ）を１馬身追走し、雨で重くなった馬場をしっかりとした脚さばきで駆け抜け、５ハロン６８秒５―１１秒６。伊藤大調教師が「先週、先々週といい感じだったし、今週は右回りを確認して整える感じで」と話した通り、左回りで好調教を連発した前２週の状態をキープしていれば十分。半馬身遅れたものの、最後まで余力たっぷりできっちりと仕上がった印象を受ける。

前走のＢＣターフスプリントは６着に終わったが、２番手から勝った逃げ馬に必死に食らいつき悲観する内容ではなかった。帰国後は初の海外遠征を含むこれまでの疲労を取り「ダメージは取れました」とトレーナーは力強い。５歳を迎えた南半球産馬で「トモがだいぶしっかりしてきたし、半年遅れの馬なので周りの馬にようやく追いついたという感じ」。ここを目標に照準をピタリと合わせてきた。