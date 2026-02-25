群馬県内の製造業で電力コストと脱炭素対応を同時に進めたい企業にとって、系統用蓄電池の考え方は見逃せないテーマです。

ライジングコーポレーションの取締役・山川敦司氏は、群馬県プラスチックス工業振興協会主催のプレゼンテーション会で導入意義を解説しました。

2026年2月24日に公表された登壇レポートとして、講演のポイントを整理します。

ライジングコーポレーション「令和7年度 新年会及びプレゼンテーション会登壇」

発表日：2026年2月24日主催：群馬県プラスチックス工業振興協会登壇者：取締役 山川敦司氏

ライジングコーポレーションは、太陽光やZEH、省エネリフォームなど住宅用・産業用の省エネルギーソリューションを提供するGXソリューションパートナーです。

同社はエコソリューション部門、ビルディングソリューション部門、NBソリューション部門の3領域で事業を展開しています。

今回の講演では、系統用蓄電池を「経済性」と「環境貢献」の両軸で評価する実務視点が示されました。

講演テーマと対象企業

講演テーマ：事業者向け蓄電池の新たなる導入意義について主な対象：群馬県内のプラスチックス関連企業の経営者・担当者

再生可能エネルギーの普及を見据えた設備投資を、地域の製造業に合わせて具体化する内容です。

投資回収と環境貢献の両立ポイント

解説軸：投資回収（経済メリット）解説軸：導入意義（再生可能エネルギー普及への貢献）

コスト回収の見通しとGX対応を同時に設計する視点は、電力価格変動が続く局面で特に実務効果が高い整理です。

今後の普及啓発と地域連携

重点分野：系統用蓄電池を含むエネルギーソリューション目標：持続可能な社会の実現と地域経済の発展への貢献

単発の情報提供にとどまらず、地域企業の意思決定を支える継続的な普及啓発として展開予定です。

省エネ設備の導入は機器選定だけでなく、回収計画と運用体制の設計まで含めて考える時代です。

今回の登壇は、製造業の現場課題とGX投資をつなぐ実践的な対話機会として価値の高い内容でした。

【系統用蓄電池の導入戦略を実務目線で解説！

ライジングコーポレーション「新年会及びプレゼンテーション会登壇」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ライジングコーポレーション 令和7年度 新年会及びプレゼンテーション会登壇の発売日はいつですか？

発表日は2026年2月24日です。

Q. ライジングコーポレーション 令和7年度 新年会及びプレゼンテーション会登壇の最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. ライジングコーポレーション 令和7年度 新年会及びプレゼンテーション会登壇の詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 系統用蓄電池の導入戦略を実務目線で解説！ライジングコーポレーション「新年会及びプレゼンテーション会登壇」 appeared first on Dtimes.