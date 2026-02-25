2026年2月24日16時10分、東京都中央区のQY Research株式会社がデッドバーンドマグネシア（DBM）市場の最新予測を公表しました。

発表では、世界市場が2025年の1908百万米ドルから2032年の2356百万米ドルへ拡大する見通しです。

高温設備向け材料の調達では、数量だけでなく品質条件の設計がいっそう重要になりそうです！

QYResearch「デッドバーンドマグネシア（DBM）市場予測」

公表日時：2026年2月24日 16:10市場規模（2025年）：1908百万米ドル市場規模（2026年）：1962百万米ドル市場規模予測（2032年）：2356百万米ドル予測CAGR（2026年〜2032年）：3.1%

QYResearchは多分野の市場調査とコンサルティングを行う調査会社です。

公式情報では、2026年1月14日に同社発表の別レポートが日本経済新聞に引用された実績も確認済み。

DBMは製鉄所の転炉や電気炉、セメントキルン、非鉄金属溶解炉などの内張り材を支える耐火原料です。

市場規模の推移と成長カーブ

2025年市場規模：1908百万米ドル2026年市場規模：1962百万米ドル2032年市場規模予測：2356百万米ドル年平均成長率：3.1%

市場の伸び方は急拡大型ではなく、安定需要を積み上げる緩やかな拡大型です。

高温設備の更新タイミングに合わせた採用が中心のため、需要は景気循環より操業安定性に連動しやすい構造です。

長期運用を前提にした材料選定が進行中。

製品タイプ別セグメントの注目点

製品タイプ区分：4区分主要グレード：90% Grade／95% Grade／97% Grade

グレード差は耐火度や耐侵食性のバランスに直結し、用途別の採用判断を左右します。

日本市場では純度だけでなく、粒度分布の安定性やロット間の再現性まで重視される傾向です。

価格競争より品質設計の勝負！

用途別需要と日本市場の構造

用途区分：5区分

主要用途：Steel Industry／Cement Industry／Non-ferrous Metal Industry／Glass Industry。

DBM需要の中核は鉄鋼ですが、ガラスと非鉄分野でも高温プロセス向けに継続需要があります。

日本では粗鋼生産が横ばい傾向でも、特殊鋼や電子材料向けの品質要求が市場価値を押し上げています。

量の拡大より高付加価値化を進行中。

参入障壁と今後の成長機会

主要企業分析対象：16社QYResearchの情報提供対象：160カ国以上QYResearchの提供実績：6万社以上

原料採用には実験室試験から実機検証まで長い評価工程が必要で、新規参入のハードルは高い市場です。

一方で電炉化や脱炭素対応により、高純度化や低炭素生産体制を持つ供給者には新しい選定機会が生まれています。

ESG要素を含む調達評価も拡大中。

今回のレポートは、DBM市場を数量予測だけでなく品質要件と供給構造まで含めて整理できる内容です。

調達、製造、事業開発の各部門で同じ前提を共有しやすく、戦略設計の土台に使いやすいデータになっています。

高温産業の次を読む市場データが見える！

QYResearch「デッドバーンドマグネシア（DBM）市場予測」の紹介でした。

よくある質問

Q. デッドバーンドマグネシア（DBM）市場の2032年予測規模はいくらですか。

2032年の市場規模は2356百万米ドルと予測されています。

Q. 予測期間の年平均成長率はどのくらいですか。

2026年から2032年の年平均成長率は3.1%です。

Q. レポートでは製品タイプを何区分で分析していますか。

90% Grade、95% Grade、97% Grade、Otherの4区分で分析しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高温産業の次を読む市場データが見える！QYResearch「デッドバーンドマグネシア（DBM）市場予測」 appeared first on Dtimes.