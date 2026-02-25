サッカーのドイツ1部ザンクトパウリに所属するDF安藤智哉（27）が25日、リーグ主催のオンライン取材会で日本メディアに対応して現状に手応えを口にした。

1月にJ1アビスバ福岡から加入し、ベンチ入り4戦目から先発定着を果たして公式戦戦7試合（先発6）に出場しているセンターバック。ここまでを「チームや監督が求めているプレーと自分の強みを出すというところにフォーカスしながら2カ月ぐらいが経った。凄く充実した日々が送れている」と振り返った。

手応えはある一方で課題も感じている。各国代表級がそろう相手FWとの対戦に「縦のスピードが凄く速い。でかくて速い選手が前線には本当に多い」と指摘。その上で「レベルが高い相手だと潰しきらないとピンチ、失点につながる。予測を研ぎ澄まさないとやられる世界。すぐに足が速くなるわけではないが、予測は自分次第で変われる。日本にいた時よりもフォーカスしながら取り組んでいる」と打ち明けた。

2021年に愛知学院大からJ3今治に加入し、J2大分、J1福岡とステップアップを繰り返してドイツ1部に到達。回り道にはなったが「（欧州）5大リーグは自分が目標にしていた。（大学卒業時は）J3の今治しか声がかからなかったのが現状だった。それが自分の原動力になって“もっと上でやりたい”という強い思いになって、こうやってサッカーに取り組めている。そういった点では凄く良かったのかな」と前向きに受け止めた。

今夏のW杯北中米大会に向けては「まずはチームでしっかり試合に出て勝利することで自分の評価も高まる。そこにフォーカスしながらやっていきたい」と安藤。入れ替え戦出場圏の16位と苦しむチームで存在感を増す日本代表が、さらなる成長に向けて新天地で力を蓄える。