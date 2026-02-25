ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを獲得した長谷川帝勝選手（20）にインタビュー。影響を受けた漫画や、ファンへの感謝を語っていただきました。

長谷川選手はスノーボード・男子スロープスタイルで日本勢初となる銀メダルを獲得。改めて長谷川さんは「気分的にもだいぶ落ち着いてきて、普段通りの日常だなっていうこともあるんですけど、いまだにお祝いのメッセージだったりが届くし、会う人もおめでとうと言ってくれるので、本当に五輪ってすごいんだなと日本に帰ってきてからも実感するし、うれしいですね」と笑顔を見せました。

■「キャラ1人1人に感銘を受けて」影響を受けた漫画

普段は「漫画をよく読む」と語った長谷川選手。競技にもつながることがあるそうで「キャラからのインスピレーションだったりとか、感銘を受けた言葉とか、かっこいいなっていう生き方があったりとかを学びながら、自分に落とし込んで主人公感じゃないですけど、そういうものを大会にあえて出したりとか、気分上げてやってますね」と影響を受けていると明かしました。

また、特に影響を受けた作品を聞くと「スポーツ漫画が多くて、キャラ1人1人の生き様がかっこいいなって思うのは『バトルスタディーズ』っていう野球の漫画」と回答。「キャラ1人1人に感銘やインスピレーションを受けて、自分がちょっと迷ったりした時に道しるべになってくれる漫画です。演技だったり自分の人生にも影響を与えてくれていると思います」と作品への熱意を語りました。

そして最後に応援してくれた人たちに向けて、「ここまで首の皮一枚でずっとやってきて、ケガとか体調を崩したりしたんですけど、それでも諦めずにやってこられたのは周りの環境のおかげだったり、それを作ってくれた皆さんのおかげだと思うので、自分たちアスリートは演技をするのがメインではあるんですけど、それを支えてくれてるっていうのは皆さんの応援だったりとか期待や信頼があってのものだと思うので。本当にありがとうございました」と感謝を伝えました。