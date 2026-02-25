関係ない投稿は見たくない！ 覚えておくと便利なX（旧Twitter）「検索コマンド」集
実はX（旧Twitter）には、目的の投稿を効率よく探すための「検索コマンド」が用意されています。期間を絞ったり、特定ユーザーの発言だけを追ったり、画像付き投稿だけを抽出したりと、使いこなせれば情報収集の精度は大きく向上するでしょう。
本記事では、覚えておくと実務や日常利用でも役立てられるXの検索コマンドを、用途別に分かりやすくまとめて紹介します。
「投稿日時」を指定して絞り込む特定の期間に投稿されたポストを調べたいときは、日時指定のコマンドが便利です。キャンペーン開始後の反応を確認したり、過去の出来事を振り返ったりする際に重宝します。
・「since:」→指定した日付以降の投稿を検索
・「until:」→指定した日付までの投稿を検索
日付は「YYYY-MM-DD」の形式で指定します。日付指定のコマンドだけで検索すると、しばしばエラーが起こるので、キーワードと一緒に利用しましょう。また、日付のあとに「_hh:mm:ss_JST」と入力すれば、時間を細かく指定することも可能です。
【例】since:2026-01-24_10:32:20_JST until:2026-01-24_11:32:20_JST iPhone
※「2026年1月24日10時32分20秒〜11時32分20秒の間に投稿されたiPhoneを含む投稿」の意
「ユーザー」を軸にして絞り込む特定のユーザーに関する投稿を集中的に確認したい場合は、以下のコマンドが役立ちます。
・「@ユーザーID」→指定したユーザーに関連する投稿を検索
・「from:ユーザーID」→指定したユーザー自身の投稿のみを検索
・「to:ユーザーID」→指定したユーザー宛ての投稿を検索
・「filter:follows」→自分がフォローしているユーザーの投稿のみを検索
【例】since:2026-01-24 from:bamka_t
※「@bamka_tが、2026年1月24日以降にした投稿」の意
インフルエンサーの発言を追ったり、企業アカウントへの反応を調べたりするのに役立ちます。
「画像・動画付き投稿」を絞り込む視覚的な情報を重視したい場合は、メディアを含む投稿だけに絞り込むと効率的です。
・「filter:images」→画像を含む投稿のみ表示
・「filter:videos」→動画を含む投稿のみ表示
・「filter:media」→画像・動画など、メディア全般を含む投稿を表示
【例】filter:images from:@bamka_t
※「@bamka_t が投稿した画像」の意
イベント写真や商品レビュー動画を探したいときに便利な指定方法です。また、特定のクリエイターの作品をさかのぼって閲覧したいときにも重宝します。
「キーワード検索」を工夫して絞り込む検索ワードの組み合わせ方次第で、表示される検索結果の精度は大きく変わります。以下の演算子を覚えておくと、関係のない投稿の表示を減らせるでしょう。
・「AND」→複数のキーワードを全て含む投稿を検索
・「OR」→いずれかのキーワードを含む投稿を検索
・「"キーワード"」→完全一致するフレーズのみを検索
・「-キーワード」→特定の語句を除外して検索
【例】iPhone AND "iPad mini" -Google
※「iPhoneとiPad miniの両方を含み、かつ、Googleが含まれない投稿」の意
話題は追いたいが、ノイズは減らしたい。そんな場面で効果を発揮します。
「いいね数・リポスト数」で絞り込む反響の大きい投稿だけをチェックしたい場合は、数値指定のコマンドが便利です。
・「min_replies:」→指定した数以上の「返信」が付いた投稿を検索
・「min_faves:」→指定した数以上の「いいね」が付いた投稿を検索
・「min_retweets:」→指定した数以上のリポストがある投稿を検索
【例】iPhone min_faves:100000
※「iPhoneというキーワードを含む投稿のうち、10万いいねを超えたもの」の意
「言語」を指定して絞り込む商品名がアルファベット表記のものを検索すると、検索結果が海外ユーザーであふれてしまうことがしばしばあります。そんなときに役立つのが、この検索コマンド。表示を日本語の投稿のみに限定してくれます。
・「lang:ja」→日本語の投稿のみに限定
【例】iPhone min_faves:100000 lang:ja
※「iPhoneというキーワードを含む投稿のうち、10万いいねを超えて、かつ日本語のもの」の意
「返信・リポスト」を除外する検索コマンド検索結果をすっきりさせたいときは、以下の除外指定が便利です。
・「filter:nativeretweets」→オリジナル投稿のみ表示
・「filter:replies」→返信のみ表示
・「-filter:replies」→返信を除外
・「filter:links」→リンクを含む投稿のみ表示
・「-filter:links」→リンクを含む投稿を除外
【例】from:bamka_t -filter:links
※「bamka_tの投稿で、リンクを含まない投稿」の意
特定のアカウント名と組み合わせると「返信」や「リンク付投稿」を除外でき、そのアカウントの純粋なポストのみに絞り込めるため便利です。
「特定のサイト・ページを含む投稿」を絞り込むリンク先で絞り込みたい場合は、URL指定検索が使えます。特定メディアの記事がどのように拡散されているかを調べる際に便利です。
・「ドメイン名で検索」→サイトへのリンク付の投稿を表示
・「ドメイン以下のパスで検索」→特定のページへのリンク付の投稿を表示
【例】allabout.co.jp/gm/gc/496597/
※「上記のページへのリンクが含まれている投稿のみを表示」の意
検索コマンドを駆使して、効率よく快適にXでの情報収集を楽しみましょう。
(文:ばんか（インターネットサービスガイド）)