冬に行きたい「情緒あふれる秘湯・温泉街」ランキング！ 2位「奥鬼怒温泉郷」、1位は？【専門家解説も】
立ち上る湯気の向こうに広がる山間の雪景色や、しんしんと雪が降り積もる中で灯る温泉街の明かり。厳しい寒さを抜けた先で出会う温かい湯船は、心と体を芯から解きほぐしてくれる至福のひとときです。
大自然に抱かれた秘湯や、歴史が息づく町並みで味わう非日常の風景は、冬の旅の醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。
All About編集部は「冬に行きたい史跡・名所」に関するアンケート調査を実施。今回は「情緒あふれる秘湯・温泉街」ランキングの結果とともに、「All About」名所・旧跡ガイド・村田博之さんによる、注目の見どころ解説を紹介します。
2位：奥鬼怒温泉郷（栃木県）／34票2位に選ばれた「奥鬼怒温泉郷」は、栃木県日光市の山奥にある温泉郷。群馬県との県境近く、鬼怒川上流にあり、加仁湯、八丁の湯、手白沢温泉、日光沢温泉の4つの温泉から成り立ちます。
鬼怒川温泉から車や路線バスで2時間弱走った女夫渕（めおとぶち）が温泉郷の入口。ここから奥鬼怒温泉郷へはさらに1時間半ほど歩いてようやくたどり着ける秘湯です（一部の宿は宿泊者送迎あり）。
奥鬼怒温泉郷はいずれも1軒だけの宿。温泉はどこも源泉かけ流し、加仁湯、八丁の湯、日光沢温泉は混浴です。まわりは大自然しかない秘湯でゆっくりと温泉を満喫することができるすてきな場所です。
回答者からは、「車でも行きにくい山間の秘湯で、雪に囲まれた露天風呂は、秘湯ならではの静けさがあるからです（60代男性／愛知県）」「険しい雪道を抜けた先にある秘湯がたまらないから（30代女性／愛知県）」という声が寄せられました。
1位：由布院温泉（大分県）／103票1位に選ばれた「由布院温泉」は、大分県由布市にある温泉地。由布岳の麓（ふもと）にある盆地の中におしゃれなお店とたくさんの温泉旅館が点在しているのが特徴です。
湯量が豊富でアルカリ性単純温泉、ナトリウム−塩化物泉、ナトリウム−塩化物・硫酸塩・炭酸水素泉など泉質も豊富にそろいます。
温泉地の奥には金鱗湖という小さな湖があり、自然豊かな中を散策できます。また観光辻馬車に乗るとゆっくりと温泉街を巡ることも可能。温泉街を進む観光辻馬車も絵になりますね。
独特の形をした由布岳を望みながらのんびり入れる露天風呂を持つ温泉旅館も多く、冬の雪景色、春の桜、秋の紅葉ともあわせてリフレッシュすることができる温泉地です。
回答者からは、「由布院は日本を代表する温泉街のひとつで、街全体にそこはかとなく温泉のかおりがしたり、お土産屋さんでも温泉にちなんだグッズが多く売られているので、雰囲気作りが完璧だと思います。冬は、温泉の湯気が景色に映えて、ぴったりの光景になっているので冬に行きたくなります（30代女性／東京都）」「朝霧が有名で温泉に入りながら見てみたいと思うからです（60代女性／長崎県）」という声が寄せられました。
名所・旧跡ガイド・村田博之が解説！寒い冬にぴったりの旅先である温泉。アクセスが便利でおしゃれな雰囲気を持つ由布院温泉が1位になりましたが、2位以下は票が割れて僅差となっています。
奥鬼怒温泉郷（2位）から大牧温泉（9位）までは、四万温泉（4位）を除いて一軒宿の温泉が並びました。秘湯というテーマもあり、四万温泉も含めてアクセスは少し不便なところにある温泉地が人気を集めましたね。
江戸時代の本陣を活用した鶴の湯温泉（6位）や海辺の露天風呂で知られる不老ふ死温泉（5位）、ダム湖の遊覧船に乗らないとたどり着けない大牧温泉（9位）など個性あふれる温泉地がそろいます。温泉の泉質も、単純温泉、塩化物泉、硫黄泉、硫酸塩泉などバリエーション豊かです。
地球からの恵みである温泉が豊富にそろう日本国内の中で、えりすぐりの温泉地が並びましたので、今回ランクインしている温泉地を訪ねてみて、情緒あふれる秘湯や温泉街で非日常を味わう喜びを堪能してみてください。
【村田博之 プロフィール】
各地に点在する名所・旧跡と絵になる風景を求めて日本国内を隅々まで訪ね歩く。この経験を元に身近なところから遠く離れたところまで、さまざまな観光スポットを写真と文章を添えて旅行者の視点でトラベル・キュレーターとして紹介。
＜調査概要＞
調査期間：2026年1月13〜14日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜70代の男女250人
※回答者のコメントは原文ママ
(文:村田 博之（名所・旧跡ガイド）)